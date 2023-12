Emiliano Martínez, por sus actuaciones defendiendo el arco de la Selección Argentina, se ganó el cariño del pueblo argentino. Sin embargo, más allá de sus buenos rendimientos con la 23 en sus espaldas, la personalidad del arquero marplatense hizo que los hinchas lo admiren aún más. Pero Dibu, cuando empezó a defender el arco de la Sub 17, tuvo competencia con Joaquín Pucheta, quien pasó por Lanús, se define como un villero y quien asegura que el puesto de arquero se dio por sus pocas ganas de correr. Conocé la historia del gran héroe del ascenso de San Miguel a la Primera Nacional.

Joaquín Pucheta nació en Villa Ángela, Chaco y en 1996 se mudó hacia la provincia de Buenos Aires junto a su familia en busca de nuevas oportunidades. De chico jugaba al fútbol en las calles de la zona Sur del Conurbano bonaerense en donde se prendía en algún picadito para atajar.

Joaquín viene de una familia futbolera, su padre les transmitió, tanto a él como a su hermana, el amor por la número 5 y comenzó a jugar en el baby del Club Sampdoria de Temperley. De niño en los picados se prendía pero para defender los dos palos armados con algún buzo o campera al borde de la calle, sin embargo, comenzó jugando de volante.



“Hasta los 11 años jugué en el medio, era un cinco rústico", narró Pucheta que incluso probó suerte en Boca. La estadía en el Xeneize fue breve teniendo en cuenta que los gastos que debía afrontar la familia en transporte provocó que tenga que abandonar los entrenamientos y fue como terminó recalando en el Granate.



Sin embargo, Joaquín, que comenzó jugando de volante central, reconoció que el cambio de posición se debió a que "yo era medio vago y, cuando vi que en Lanús había que correr y saltar vallas, no quise ir más. Mi viejo me convenció para que probara en el arco y me gustó. Ahí empezó todo”.

En los inicios en la novena de Lanús sintió que la cosa iba en serio y que ese sería su puesto en su carrera. Luego de unos años Joaquín llegó a la Primera División de Lanús, pero por sus buenos rendimientos bajo los tres palos también comenzó a ser una de las grandes promesas en el puesto de la Selección Argentina Sub 17.

Luis Zubledía, entrenador de Lanús, lo convocó con apenas 15 años para comenzar a entrenarse a la par de Chiquito Bossio, Mauricio Caranta, Agustín Marchesín y Esteban Andrada. “Yo era un villero, un cabeza de tacho al que no le importaba nada. Siempre fui al frente en todas las canchas", sostuvo el arquero en un mano a mano con Infobae y aseguró cuál fue el motivo que lo llevó hasta la Primera del Granate y a vestir los colores de la patria en las juveniles: "Creo que eso era lo que más llamó la atención de mí, la personalidad".



Un día, mientras seguía formándose como arquero en la institución del Sur, le comunicaron que estaba siendo observado por el cuerpo técnico de la Selección Argentina lo que le provocó una de las emociones más grandes de su vida y fue con su padre con quien quiso compartir esta gran noticia. Se volvió a su casa y se fundió en un abrazo con su papá para contarle lo que había sucedido, el trabajo estaba dando frutos y esa posición por la que lo terminó convenciendo su padre, lo llevó a meterse en la órbita de las juveniles que dirigía el Tata Brown.

“Es algo muy fuerte, difícil de explicar, tenés que estar para sentirlo”, aseveró acerca de la experiencia que vivió al entrenarse en el predio de la Selección Argentina en Ezeiza, donde conoció a Emiliano Martínez, arquero campeón del mundo con la Albiceleste en Qatar 2022.

Joaquín Pucheta y el día que conoció a Dibu Martínez

“Éramos cinco arqueros los convocados. Al Dibu no lo conocía, pero Nacho Arce (otro de los arqueros del Sub 17) me decía que era una máquina. Yo por dentro pensaba ‘cuando venga este, me lo como en dos panchos’. Antes del Mundial de Nigeria (2009), tardó en venir y ahí yo me agrandé mucho más", sostuvo Joaquín Pucheta.

Hasta que un día lo conoció y todo aquello que se afirmaba hacia adentro, apenas lo vio, pensó que sus posibilidades de atajar se habían derrumbado por completo. "Hasta que apareció un día... Veo por allá que viene un mono enorme, con unas piernas tremendas y ahí sí pensé ‘listo, contra este no tengo chances’. Las pocas chances que creí que tenía de atajar se me fueron en ese momento”, dijo y remarcó: “Ya se veía que el Dibu era una máquina de verdad. Estaba dos escalones arriba de todos. Era rápido, estaba muy coordinado, tenía una pegada impresionante. A esa edad, nosotros le pegábamos todos para arriba, él era el único que la cortaba”, añade.

Pucheta venía de quedarse afuera del Sudamericano de la categoría pero si formó parte de la delegación que representó a la Argentina en el Mundial de Nigeria del 2009 junto a Dibu y a Nacho Arce en el mismo puesto y además compartió el plantel con otro campeón del Mundo en Qatar con la mayor: Nicolás Tagliafico. “Fue una experiencia muy linda y motivadora para mí. Una cosa hermosa, un viaje de egresados. Éramos todos pibes de 16 ó 17 años que llevábamos el escudo de todo un país. Para un chico es tocar la gloria”, sentenció.

Emiliano Martínez el "tranquilo" que se convirtió en traductor de sus compañeros

“El Dibu era ganador, pero una persona tranquila. Y un fenómeno como persona también. Diría que más grande que como jugador", contó Joaquín y recordó una anécdota con Dibu de su paso por las juveniles: "Concentramos dos semanas en Alemania y él era el único que entendía inglés, así que hacía de traductor. Los demás éramos unos cabeza de tacho, unos burros. Al Dibu lo teníamos que llamar hasta para ir a comprar un chupetín al kiosco, ja”.

A pesar de que la relación y el contacto no es el mismo, prefiere no molestarlo y a su criterio "Dibu está enorme, los otros quedamos muy chiquitos al lado suyo. Es así como lo ven, un loco que va a ser loco toda la vida”.

Dibu fue campeón del Mundo con la Selección Argentina, pero poco recuerden que la titularidad se la terminó ganando a raíz de un positivo de Covid-19 que le daba a Franco Armani, titular en aquel entonces. Lionel Scaloni, que lo veía entrenar todos los días no dudó en que ese lugar sea ocupado por el marplatense y Pucheta dejó en claro que “El Dibu llegó en el momento justo al arco de Argentina", y que a pesar de ser "un puesto muy ingrato" si no aprovechas "tu momento, estás en el horno. Nunca dudé de que le iría bien porque conocía su personalidad y de dónde venía. Me pone muy feliz su presente”.

Joaquín Pucheta se probó en Boca y luego arribó a Lanús, pero tuvo una carrera mayormente en el ascenso del fútbol argentino y pasó por: Tristán Suárez, Alvarado, Estudiantes de Buenos Aires, All Boys, Macará y Cumbayá de Ecuador y actualmente en San Miguel de la B Metropolitana. La historia del arquero que estuvo en las juveniles de la Selección Argentina y que a pesar de querer "comerse" a Dibu Martínez, entendió que el talento del marplatense estaba por encima del resto y terminó quedando relegado en el puesto.

Catorce años después del intercambio entre Pucheta y Dibu es que el oriundo de Villa Ángela logra escribir la página más gloriosa de su carrera deportiva al ser el capitán y la máxima figura de San Miguel; que pasó de luchar por no descender a conseguir el ascenso a la Primera Nacional.

Pucheta se hizo inmenso las definiciones desde los doce pasos y por una oportunidad de ascender detuvo cuatro disparos y marcó el suyo para que el Trueno Verde consiga retornar a la Segunda División del fútbol argentino.

El ahora experimentado guardametas de 31 años -que vistió las camisetas de All Boys, Estudiantes de Buenos Aires antes de pasar por Cumbayá FC para posteriormente unirse al equipo de Los Polvorines- tuvo una consagratoria actuación en el estadio Ciudad de Vicente López que completa un enorme momento donde también fue clave en la final de reducido frente a Argentino de Quilmes antes de ser el héroe de la definición frente a Douglas Haig.