Por qué Demichelis no es querido por los hinchas de River

En un año de trabajo, el Martín Demichelis técnico de River lleva triunfos, aciertos, dos superclásicos ganados y un palmarés con un título que a fin de diciembre puede subir a dos pero, lo que hasta ahora no tiene -y posiblemente ya no tenga-, es la querencia de los hinchas. Se podría parafrasear una de esas citas solemnes y cursis de mal romanticismo: "No cosechó lo único que se necesita para una pareja: amor y respeto".

Ahora bien. ¿Es un castigo inevitable para el técnico por sus indecisiones futbolísticas y sus debilidades como líder? ¿O se trata, también, de algunos -o muchos- hinchas en estado de comparación no resuelta con el Gallardismo y el D'Onofrismo, cabezas de grupo de mayor empatía?

Y además, en tanto el fútbol no vive dentro de un repollo, ¿no existirá a la vez un clima de impaciencia en consonancia con el enojo social, la bronca trasladada a las canchas?: 2023 fue el año en que todas las hinchadas cantaron "movete dejá de joder". En las dosis que sean, todo se junta para converger en que, para muchos, MD todavía no demostró ser el técnico apropiado para River. O directamente nunca lo será.

Aunque el Monumental nunca cantará en contra de Demichelis, los comentarios de los hinchas en el día a día son elocuentes: una mayoría no lo quiere. Incluso, aunque River no despide a ningún técnico desde hace más de diez años (Matías Almeyda fue el último, en noviembre de 2012), hay quienes prefieren otro entrenador para el 2024. Que MD haya construido el mejor equipo del fútbol argentino de 2023 -es particular por lo hecho en el primer semestre - ya suena a una luna de miel lejana e insuficiente.

Demichelis parece un caso raro de técnico con mucho mundo y vestuario pero poca calle. Si la comunicación es mucho -y el DT lo sabe con sus trajes a medida-, de sus conferencias de prensa no suele salir bien parado. Hablar del ejemplo de la sociedad alemana, del jet stress por un viaje a Perú y de jugadores extranjeros que no se adaptaron porque tienen que esperar 30 minutos para entrar a un country no ayudan a generar empatía con un país al borde del colapso y que tiene, en millones de argentinos, a River -lujo y pueblo - como su alegría semanal.

Y entonces, aunque River haya jugado un muy bien primer tiempo contra Central, incluso a la altura de lo mejor del semestre junto a los partidos contra Independiente y la Bombonera, a Demichelis se le critica también cuando no lo merece, como si fuese un puching ball o como si algunos hinchas estuviesen agazapados para de decir "tenía razón". ¿Qué culpa puede tener un técnico cuando cuatro jugadores erran sus penales?

Pero a la vez, también es cierto que no sobrevivir a los "mata mata" es un problema real y mayúsculo: las eliminaciones tempranas en las copas Libertadores y Argentina no se condicen con la piel de elefante que River debe tener.

En el medio, las idas y vueltas tácticas: Rodrigo Aliendro y Nacho Fernández pasaron de titulares contra Belgrano a no estar entre los 16 que jugaron contra Central. O la presencia ya habitual de Salomón Rondón, que parece explicarse más en la confianza personal que le tiene el técnico que por las características históricas de un 9 titular de River. Y sí, es cierto, varios ejemplos más que ponen a Demichelis, en el caso de que fuera un estudiante, en una nota de final de cursada difícil de descifrar: ¿aprobó el año? ¿No lo aprobó?

La nueva eliminación abrió una duda. La dirigencia ya dio señales de confianza para MD en 2024 pero, a la vez, el técnico pareció quedar tocado tras el golpe en la Copa de la Liga. El Trofeo de Campeones toma más importancia, no sólo para sumar una estrella, sino también para un técnico que aún no consiguió ganarse el amor de los hinchas.

"Tengo la obligación de sostener y querer a mis técnicos hasta cinco minutos antes de que dejen de serlos", dijo un presidente de los 90, Alfredo Davicce, poco después de echar a Carlos Babington, el eslabón perdido entre Daniel Passarella y Ramón Díaz en 1995.

Una mayoría de hinchas no parece tener en cuenta aquella frase para su relación con Demichelis.