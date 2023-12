Javier Milei: "Nos dejaron plantada una inflación de 15 mil por ciento anual"

En su primer discurso como Presidente de la Nación, Javier Milei realizó un duro repaso de la herencia que recibió y advirtió que su gestión enfrentará complejas dificultades económicas.

"Ningún gobierno ha recibido una herencia peor que la estamos recibiendo nosotros", afirmó Milei en las escalinatas del Congreso.

El jefe de Estado sostuvo que la administración de Alberto Fernández le dejó "plantada" una "inflación anual de 15 mil por ciento". Frente a ese escenario, aseguró que no hay otra alternativa al ajuste, pero remarcó que "caerá casi totalmente sobre el Estado y no sobre el sector privado".

"No hay alternativa al ajuste y al shock. Impactará de modo negativo sobre la actividad, el empleo, la cantidad de pobres e indigentes. Habrá estanflación, pero no es algo muy distinto a los últimos 12 años. Este es el último mal trago para comenzar la reconstrucción de la Argentina", explicó.

Las frases más importantes del discurso de Milei:

"Hoy damos por terminada una larga y triste historia de declive".

"Los argentinos de manera contundente han expresado una voluntad de cambio que ya no tiene retorno. No hay vuelta atrás, enterramos décadas de fracaso y disputas sin sentido. Comienza una era de paz y prosperidad, de libertad y progreso".

"Aún cuando hoy dejemos de emitir dinero seguiremos pagando los costos del desmadre monetario del gobierno saliente. Lo vamos a pagar en inflación".

"Nos han arruinado la vida. Nos han hecho caer por diez veces nuestros salarios. No nos debería sorprender que el populismo nos esté dejando 45% de pobres y 10% de indigentes".

"No hay alternativa al ajuste. Tampoco discusión entre shock y gradualismo. Todos los programas gradualistas fracasaron".

"Tengo que decírselos de nuevo: no hay plata".

"Habrá estanflación, es cierto. Pero no es muy distinto a lo que pasó en los últimos 12 años. Este es el último mal trago para empezar la reconstrucción argentina".

"Luego del reacomodamiento macro que vamos a impulsar, la situación comenzará a mejorar. Habrá luz al final del camino. En el caso alternativo, la propuesta sensiblera y progresista derivará en una hiperinflación que llevará al país a la peor crisis de su historia, sumado a que nos meterá en una espiral decadente que nos equiparará con la oscuridad de la Venezuela de Chávez y Maduro".

"En materia de seguridad, Argentina se ha convertido en un baño de sangre: los delincuentes caminan libres mientras los argentinos de bien se encierran tras las rejas".

"El narcotráfico se apoderó de nuestras calles, al punto tal que una de las ciudades más importantes de nuestro país ha sido secuestrada por los narcos y la violencia".

"La anomia es tal que sólo el 3% de los delitos es condenado. Se acabó con el "siga siga" de los delincuentes".

"En materia social, estamos recibiendo un país donde la mitad de la población es pobre, con el tejido social completamente roto".

"Más de 20 millones de argentinos son presos de un sistema que genera más pobreza: los planes contra la pobreza generan más pobreza".

"Seis millones de chicos hoy a la noche se irán a dormir con hambre. Caminan descalzos por la calle y otros cayeron en la droga".

"Sólo el 16% de nuestros chicos se recibe en tiempo y forma en la escuela. A su vez, el 70% de los chicos que sí terminan la escuela no pueden resolver un problema de matemática básica o comprender un texto. Si se levantara Sarmiento y viera qué hicieron con la educación..."

"En materia de salud, el sistema se encuentra completamente colapsado, los hospitales están destruidos, los médicos cobran miseria y los argentinos no tienen acceso a salud básica".

"Durante la pandemia, si los argentinos hubiéramos hecho las cosas como la media de los países del mundo, hubiéramos tenido 30 mil muertos pero, gracias a "El Estado te cuida", 130 mil argentinos perdieron la vida".

"No buscamos ni deseamos las duras decisiones que habrá que tomar en las próximas semanas pero no nos han dejado opción".

"Nuestro compromiso con los argentinos es inalterable. Vamos a tomar todas las decisiones necesarias para arreglar el problema que causaron 100 años de despilfarro de la clase política, aún cuando al principio sea duro".

"Sabemos que en el corto plazo la situación empeorará pero luego veremos los frutos de nuestro esfuerzo, habiendo creado las condiciones de un crecimiento sólido y sustentable en el tiempo".

"No va a ser fácil: 100 años de fracaso no se deshacen en un día pero un día empieza. Hoy es ese día".

"En cuanto a la clase política argentina, quiero decirles que no venimos a perseguir a nadie. No venimos a saldar viejas vendettas ni a discutir espacios de poder. Nuestro proyecto no es un proyecto de poder, es un proyecto de país".

"Dios bendiga a los argentinos y que las fuerzas del cielo nos acompañen en este desafío. Será difícil pero lo vamos a lograr. A ponerse de pie, que vamos a salir".

Noticia en desarrollo.