A quién le corresponde cobrar la asignación por cónyuge y cuál es el monto

Esta asignación se paga a las personas que tienen el vínculo del matrimonio, no corresponde a convivientes.

Los ingresos individuales y del grupo familiar no debe superar el monto máximo vigente, que hoy es de $3.960.000 por familia y de $1.980. 000 de cada integrante del grupo familiar.



Para poder cobrar este beneficio es necesario presentar el formulario P.S.18 "Solicitud de Prestaciones Previsionales" o el formulario 2.14 para el caso de que el cónyuge se encuentre declarado y el titular no lo esté cobrando.



El valor general que se cobra es de $5.009.



Luego los valores varían según las zonas donde se resida, llegando hasta $9.943.



El trámite es presencial y se necesita turno previo, que se obtiene desde la página de Anses: www.anses.gob.ar



Por la Dra. Laura Kalerguiz, periodista en Telefe Noticias y abogada previsionalista - Matrícula CPACF T 70 F 987