El ida y vuelta entre Elon Musk y Javier Milei en Twitter: libertad, justicia social y una charla pendiente

El magnate Elon Musk compartió desde su cuenta oficial de X (ex Twitter) un video de un fragmento de una entrevista que el escritor y periodista Jorge Asís le realizó al presidente electo Javier Milei. Unas horas más tarde, el libertario le respondió con una frase en inglés.

En la entrevista, Milei se refiere al núcleo de su teoría económica, a través de una cita del economista Milton Friedman: "Cuando vos ponés la igualdad por encima de la libertad, no terminás consiguiendo ninguna de las dos. Cuando vos ponés la libertad por encima de la igualdad, conseguís mucho de ambas".

Sobre la misma línea en la entrevista con Asís para el canal A24 años atrás, el líder de La Libertad Avanza (LLA) desarrolló: "No hay nada más injusto que la justicia social. El gran logro del liberalismo es haber logrado la igualdad ante la ley".

La respuesta de Javier Milei



Poco después del posteo de Musk, el dirigente de LLA hizo uso de sus redes sociales y le respondió al magnate a través de su cuenta de X (ex Twitter). "We need to talk, Elon... (Tenemos que hablar, Elon...)".