Preocupación por Lionel Messi: salió reemplazado del duelo entre Inter Miami y Toronto FC

Se encienden todas las alarmas tanto en la Selección Argentina como en Inter Miami por la temprana salida de Lionel Messi a los 36 minutos del primer tiempo por una aparente molestia física que sufrió en el duelo ante Toronto FC en el marco del duelo de la fecha 33 de la MLS.

El astro rosarino no disputó los duelos ante Bolivia (por Eliminatorias Sudamericanas) ni contra Atlanta United (por MLS) debido a una molestia en la cicatriz de una previa lesión muscular en unos de los isquiotibiales de su pierna derecha que le traía a mal traer en las últimas semanas.

Al capitán de la Albiceleste se le notó incomodo dentro del terreno de juego y salió reemplazado por Robert Taylor, no sin antes dejar su cinta de capitán a DeAndre Yedlin al salir del terreno de juego. A su vez, en esa misma ventana también salió Jordi Alba, para dejar su puesto en manos de Noah Allen. Luego de pocos minutos en el banco de los suplentes, Messi dejó su asiento para dirigirse al vestuario con aparente dificultad para caminar.

Gerardo "Tata" Martino fue consultado por el estado del astro rosarino y mostró su preocupación al respecto tanto en su situación como con Jordi Alba en el entretiempo. "Tuvieron que salir, los evaluaremos conforme pasen los días".

En la conferencia de prensa posterior, agregó que descarta la presencia de ambos para el choque ante Orlando City de este domingo. "No era el plan, sí probablemente que no completaran el partido. Ellos no estaban todavía listos para el partido con Atlanta. Hicimos entrenamientos posteriores donde se manifestaron bien. Entendimos que estaban aptos para jugar. Por lo que hablé con los dos, las molestias refieren... No se me antoja nada nuevo ni nada más grande de lo que venían teniendo. Son fatigas, no creo que haya lesión muscular. Vamos día a día".

"Hay que ir día a día, ver el informe del médico, lo que nos van diciendo ellos. Obviamente no hay ninguna chance de que el domingo vayan a estar y lo que estoy hablando es en función de la semana que viene", explicó el Tata con los ojos puestos en la final de la U.S. Open Cup ante Houston Dynamo del próximo miércoles.

Messi se encontraba dentro de una inmensa seguidilla de partidos, en tono a lo que ha sido el arranque de su etapa en el equipo de Florida. Pese a no haber jugado contra Bolivia ni Atlanta United, en su horizonte tenía otros cuatros partidos más dentro de los que se destacaba la ya mencionada definición de la US Open Cup.



A su vez, también se encienden las alarmas pensando en lo que será la doble fecha de las Eliminatorias Sudamericanas del mes de octubre donde Argentina se enfrentará a Paraguay (en el Monumental) y a Perú (en condición de visitante en el estadio Nacional del Perú en Lima).