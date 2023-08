Valentini, Gondou y más: los primeros convocados por Mascherano para la Sub 23

A la espera de la lista oficial, los clubes de la Liga Profesional comenzaron este martes a recibir las citaciones de sus jugadores para la Selección Argentina Sub 23 que se medirá el viernes 8 o el sábado 9 de septiembre con Bolivia en un amistoso a disputarse en el predio de Ezeiza durante la fecha FIFA.

El entrenador Javier Mascherano ya tenía pensado no convocar para la prueba a futbolistas que se desempeñen en ligas europeas, volcando todas sus energías en el fútbol argentino, brasileño y estadounidense. Los de Europa no estarán porque es factible que los clubes no les permitan estar en el Preolímpico de Venezuela, que no tiene fecha confirmada.

Los elegidos por Mascherano, hasta ahora, serían los siguientes

Marco Di Cesare (Argentinos Juniors)

Luciano Gondou (Argentinos Juniors)

Nicolás Valentini (Boca)

Santiago Pierotti (Colón)

Gastón Benedetti (Estudiantes)

Pedro De la Vega (Lanús)

Lautaro Giaccone (Rosario Central)

Kevin Zenón (Unión)

Abiel Osorio (Vélez).