Después de dos años sin jugar en Estados Unidos, Novak Djokovic tuvo un debut contundente tras vencer al francés Alexandre Muller sin despeinarse en tres sets y al cabo de apenas poco más de una hora y media. El resultado, además, significó para el serbio recuperar el número 1 del ranking mundial a partir del 11 de septiembre.

El encuentro -demorado por el retraso del partido previo por el cuadro femenino- terminó durante la madrugada de los Estados Unidos, pero apenas duró 1 hora y 35 minutos, tiempo más que suficiente para que el serbio se quede con el triunfo por 6-0, 6-2 y 6-3. Así, el retorno de Djokovic al US Open luego de su negativa a vacunarse para participar en 2022, fue exitoso.

Curiosamente, esa ausencia en 2022 es la que le permitió a Djokovic superar a Carlos Alcaraz en el ranking mundial. Es que el serbio venía de ganarle al español en el Masters 1000 de Cincinnati y, como no defendía puntos en Estados Unidos, le alcanzaba con superar la primera ronda para ubicarse en el trono del ranking ATP. El español, por su parte, llegó al Grand Slam con la "carga" de tener que responder por su corona y los puntos que consiguió el año pasado con su triunfo en el Billie Jean King National Tennis Center.

"Las sesiones nocturnas aquí son siempre algo muy especial", afirmó Nole, quien, pese a algunos problemas con el servicio en el segundo y el tercer set, se mostró satisfecho por haber jugado a un alto nivel "de principio a fin". El tenista balcánico, gran aspirante al triunfo este año junto a Alcaraz, se medirá en la siguiente ronda con Zapata, quien venció al joven estadounidense Ethan Quinn por 6-4, 6-4 y 6-3 en dos horas y 13 minutos.

"No hay un rival fácil", dijo Djokovic al ser preguntado por un Zapata a quien definió como un especialista de la tierra batida que también se ha sabido adaptar a las pistas rápidas

El cuadro de los argentinos en el US Open

Después de los triunfos de los hermanos Juan Manuel y Francisco Cerúndolo, además de la eliminación de Pedro Cachín, los argentinos contarán con mucha actividad en la jornada de hoy. Aquí, los partidos del martes:

Diego Schwartzman vs. Arthur Rinderknech | 1ra ronda | Court 9 | Hora: 12

Sebastián Báez vs. Borna Coric | 1ra ronda | Court 13 | Hora: alrededor de las 15

Facundo Díaz Acosta vs. John Isner | 1ra ronda | Louis Armstrong Stadium | Hora: alrededor de las 16

Tomás Etcheverry vs. Otto Virtanen | 1ra ronda | Court 7 | Hora: alrededor de las 18

Zheng Qinwen vs. Nadia Podoroska | 1ra ronda | Court 7 | Hora: alrededor de las 18

Lloyd Harris vs. Guido Pella | 1ra ronda | Court 14 | Hora: alrededor de las 20