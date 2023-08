Boca entrenó este lunes con la mente puesta en lo que será la revancha del miércoles ante Racing, por la vuelta de los cuartos de final de la Copa Libertadores, y frente al Predio de Ezeiza aparecieron pasacalles de apoyo a Juan Román Riquelme vinculados a las elecciones de diciembre, firmados por "Movimiento el último 10".

Dos fueron los pasacalles que aparecieron este lunes colgados frente al Predio de Boca. "Román, va a ser un año divertido y estamos con vos. Boca es tu casa, gracias por volver", dice el primero de ellos en relación a las elecciones que se avecinan a fin de año en el club. Y el segundo siguió en la misma línea: "Román, nunca te vamos a fallar. El hincha de Boca no olvida a quien no lo traiciona". Los dos están firmados por "Movimiento el último 10".

La línea que expresa "va a ser un año divertido" tiene que ver con lo que manifestó Román en exclusiva con TyC Sports sobre el clima político en Boca: "La gente ya tiene claro lo que pasa. Los bosteros sabemos que esta señora (Celsa Ramírez) tiene un problema con Boca. Durante la pandemia mandó a declarar a mi hijo, yo no sé si tiene un problema contra los Riquelme, porque ahora allanó la casa de mi hermano. Y lo que le voy a pedir es que le devuelva la computadora que se llevó de la casa de mi hermano porque es de la nena de tres años y no tiene con qué jugar. Las cosas hablan por sí solas, será un año divertido y me van a ensuciar por todos lados. Pero el tiempo pone las cosas en su lugar".

El palazo de Riquelme a la oposición de Boca: "Lo lógico es que en diciembre no haya elecciones"

Consultado sobre si buscará asumir como presidente a finales de este 2023, el hoy vice azul y oro escondió la pelota debajo de la suela: "Falta mucho para diciembre". Luego de esbozar una sonrisa y tomar aire, hizo estallar la bomba con apenas un par de palabras: "Lo más lógico es que en diciembre no haya elecciones".

Por esa misma línea, el histórico N°10 criticó duramente a la oposición: "Si la gente que estaba quiere un poquito al club tendría que disfrutar, venir a la cancha a apoyar, porque eso es ser hincha del club. Si tu club volvió a ser un club de fútbol vos tendrías que hacer eso".

Y siguió con más declaraciones punzantes para Andrés Ibarra y compañía: "Pero sabemos que no son hinchas de este club. Quieren usar al club para otra cosa. Yo estoy feliz cada día. De acá a diciembre falta mucho. Van a intentar ensuciar por todos lados porque es el juego que hacen siempre, pero yo soy de pensar que soy hincha de mi club y lo lógico es que acá no tendrían que haber elecciones".

Acerca de Boca, el líder de su agrupación Soy Bostero destacó el crecimiento tanto deportivo como institucional: "Estamos bien. Venimos de una pandemia, de vivir muchas cosas. El club estaba con deudas y ahora está bien. Yo lo tomo con calma". Y cerró, ilusionado con lo que se viene: "Solamente pienso en el partido del domingo. Que el equipo juegue bien, gane y se prepare para el miércoles, que será un gran día. Tanto para nosotros como para la gente de Racing tiene que ser una fiesta y ojalá que podamos ganar"