Tras el ofrecimiento de Milei: Macri se correría de la campaña de Juntos por el Cambio

"No veo a Mauricio metiéndose en la campaña. No esperemos verlo en la tribuna, en los micrófonos, en los próximos dos meses", advirtió este martes Eduardo Amadeo, parte del equipo económico que asesora a la candidata a presidenta de Juntos por el Cambio, Patricia Bullrich. El economista reveló así que el ex presidente se correría de la campaña electoral después del ruido que generó la propuesta de Javier Milei para que el dirigente del PRO sea representante de Argentina ante el mundo en un eventual gobierno de La Libertad Avanza.

Amadeo aseguró que en su rol de ex presidente, Macri "tiene vocación por ayudar al mejor tránsito hacia las elecciones". "Pero no más que eso. No veo a un Mauricio metiéndose en la campaña, no es el rol de un ex presidente", prosiguió el ex diputado.

"De hecho, antes de las PASO, guardó mucho silencio. Si da consejos, los dará con cuidado, callado. Pero no va a entrar en la campaña en ninguna dimensión. Públicamente no. Y no corresponde. Su rol es de cuidador, pero no de hacer pública la política. Es lo que tiene que hacer un ex presidente. No lo esperemos en los medios. Esto ya pasó", sostuvo.

Consultado por el ofrecimiento del candidato a presidente de La Libertad Avanza, consideró que se trata de una "avivada" por parte del libertario "para tratar de ponerlo a Mauricio adentro de la discusión".

"No corresponde en este tramo de la elección, es una avivada de Milei e inmediatamente la gente más cercana a Mauricio lo rechazó", insistió quien también fuera embajador argentino en los Estados Unidos. Y reiteró sobre el rol de Macri: "No esperemos ver a Mauricio en la tribuna, en los micrófonos, en los próximos dos meses".

Respecto del resultado de las PASO del domingo 13 de agosto, Amadeo señaló que la sociedad votó "masivamente" por un cambio. Aunque aclaró, en medio de la campaña rumbo a las generales de octubre, que "estos procesos de cambio requieren medidas audaces pero también cierto orden". "Porque el desorden es caos. Por eso, cuando vos planteas medidas de cambio tan profundo, el peligro es que terminen en caos", advirtió.

Siguiendo con sus cuestionamientos a Milei, dijo que la sociedad argentina "no tiene más espalda para experimentos" y aseguró que la ex ministra de Seguridad "es primera marca por su experiencia y honestidad".

Por último, anticipó que entre este jueves y viernes se reunirán los economistas de todos los espacios de Juntos por el Cambio "no sólo para mostrar unidad, sino también para mostrar los planes" económicos de la principal coalición opositora.