Del "acá no estoy de joda" al "pongo en juego mi apellido": las frases más fuertes de Tevez en su asunción en Independiente

Carlos Tevez tuvo su primera conferencia de prensa como entrenador de Independiente y dejó varias frases que sacudieron los cimientos del Rojo de Avellaneda de cara a los que serán las 13 finales que tendrá por delante en la Copa de la Liga Profesional 2023 en su lucha por la permanencia en la máxima categoría del fútbol argentino.

"Creo que Independiente es un grande dormido, que cuando nos despertemos vamos a ser interesante y el primer paso que tenemos que dar. Sé muy bien donde me meto, tenemos 13 finales y es lo principal que hay que hacer: sacarse los zapatos de bailes (como le dijo hoy a los muchachos) ponerse los tapones altos y empezar a correr, meter y tirarnos de cabeza pero también darle una impronta de jugar bien al fútbol que hace mucho que no se hace", destacó el Apache sobre lo que buscará de sus jugadores de cara a lo que serán estos trascendentales partidos que tendrán por delante.

""Me encontré con un plantel golpeado. Creo que la charla que tuvimos todos juntos fue muy buena y acá empieza un progreso muy importante para el club. Pedí que haya mucha unión porque de esto se sale todos juntos. La energía hoy es otra. El de hoy fue un entrenamiento muy intenso, los chicos no estaban acostumbrado a esto. La recepción de los jugadores fue muy buena y estamos todos unidos para sacar a Independiente para adelante." Y sentenció: "Hoy se lo dejé claro a los muchachos: el que no está subido al tren tiene la puerta abierta para irse".

Tevez también destacó el coraje de Walter Erviti y detalló lo que le diría Diego Armando Maradona en estos momentos al verle asumir tan grande desafío en un club tan grande como lo es Independiente. "Dejame mandarle un fuerte abrazo y muchísimas gracias por sus palabras a Walter Erviti. Cualquiera de los dos podía estar sentado acá. Hoy me tocó a mí. Los huevos que tiene Walter para también querer tomar a Independiente en este momento, cuando muchos le dicen que no, hace que su figura sea más grande todavía. Un agradecimiento a él por sus palabras"

“Seguramente, por cómo era Diego, primero me cagaría un poco a puteadas y después me diría ‘que huevos tenes’. Nada más, ja. Cómo era él... El que tenga miedo, como dice mi hija Katie, que no nazca", aseguró Tevez en relación a lo que Pelusa (con quien tuvo gran relación y lo tuvo como entrenador en el Mundial de Sudáfrica 2010) le hubiese dicho de verle afrontar tal desafío.

Sobre el final, explicó cuáles fueron las motivaciones personales que lo llevaron a agarrar este "fierro caliente", como lo definió él: "El hincha de Independiente tiene que entender que acá no estoy de joda, acá pongo en juego mi apellido. No vengo a ganar plata. Esta situación del club hace que toda la responsabilidad la tenga yo y no tengo problema en asumirla", concluyó Tevez.