Santiago Maratea habló de la chance de ser presidente de Independiente: "Sería un honor"

Santiago Marates es el que impulsó la colecta para que Independiente pueda saldar parte de sus deudas y sanear un poco si crítica situación económica. Luego de depositar cerca de cuatro millones de dólares para pagarle al América de México y sumar 86 millones de pesos al comienzo de agosto, el influencer se refirió a la posibilidad de ser presidente del Rojo en un futuro.

Luego de votar en las elecciones Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias (PASO), Maratea habló con TN y aseguró que "nunca pensé en postularme a la presidencia de Independiente, pero el otro día fui a una peña en Monte Grande y un señor me lo planteó seriamente. Me sorprendió, pero no. Ahora estoy con otros proyectos", expresó. "¿No se paga, no? Un presidente no cobra supuestamente, creo que no. Si todo Independiente quisiera eso, sería para mí un honor. Soy socio. Quizás con eso por ahí podría...", agregó más tarde.

Cómo sigue la colecta de Maratea

Independiente adeuda alrededor de 2.1 millones de pesos al América de México, para los cuales se acordó un plan de pago en tres cuotas cada seis meses, para finalizar el abono de la deuda en diciembre de 2024. A principios de julio Independiente depositó cuatro millones de dólares, de los cuales alrededor de tres millones salieron de la recaudación de los hinchas del Rojo, por lo que la cuenta con la que Maratea juntaba el dinero volvió a comenzar casi desde cero y llegó a cerca de 90 millones a comienzos de agosto. "El pago de la deuda es en noviembre. Intentamos pagar antes por el tema de que no se devalúe el peso y no se puede", explicó.

Maratea y su propuesta si fuera presidente de Independiente

Santiago Maratea propuso a través de su cuenta de Instagram que si el fuera presidente, el club se haría cargo de las deudas y los hinchas compren a los jugadores. "Ahora que pueden comprar jugadores nuevamente tienen un problema: ¿pago la deuda o compro jugadores? No puedo las dos. Bueno si yo soy presidente lo que te diría es que pagar es aburrido y comprar jugadores divertido. Entonces que el club pague la deuda y los hinchas compren a los jugadores", planteó el influencer.