"La verdad que estamos muy felices, estamos contentos por el desarrollo del equipo, cómo trabaja, cómo nos ayuda", expresó Victorio con una sonrisa sincera. "Agradecido a mi hermano Giuliano, que tengo un pilotazo al lado que en ningún momento bajó la cabeza. Fue siempre por adelante, para toda la familia, que nos aguantan, que están siempre al paso de nosotros, amigos. No me queda palabra para agradecer y sigo así", agregó emocionado. El triunfo de hoy no llegó sin su dosis de desafíos. La competencia fue dura, y Victorio compartió detalles sobre cómo se enfrentaron a condiciones cambiantes y adversidades en el recorrido.

"Un triunfo muy peleado, obviamente tuvieron que ir buscándolo ", comentó Victorio. "La primer prueba especial tuvo mucha neblina, lo cual jugó un papel crucial en ganar diferencia en base a una hoja de ruta bien cantada".

La habilidad y dedicación de Giuliano también fueron resaltadas por Victorio. "Bravo con el tema de la neblina, buscando constantemente los frenajes. Para mi hermano, iba mirando mucho los pisos, tratando de anticipar los obstáculos y mantener el ritmo", compartió Victorio.

En cuanto a los desafiantes sectores del recorrido, Victorio enfatizó: "Algunos sectores del uno cerca del Montecito de Cañaveral, la tierra provocó que la suspensión tuviera un papel crucial. Muchas veces la memoria fue clave, y ahí está la importancia de la hoja del Rally cantada por el navegante". La colaboración y el apoyo del equipo también recibieron reconocimiento. "Victorio Ciucci señaló: "Uno de los datos muy importantes es el trabajo que viene realizando desde el Bender. No todos los chicos son geniales excelentes, siempre dejan lo mejor, hacen lo mejor para todos los autos que tienen siempre. Atrás te preguntan cosas, te asesoran, te prueban cosas. Nada más que decir, el Bender es sensacional".

El triunfo de Victorio y Giuliano es una muestra de perseverancia y trabajo en equipo. "A disfrutarlo, esperando la próxima por supuesto, pero en este momento, este triunfo es repetible", concluyó lleno de satisfacción.

El rally local ha demostrado una vez más la pasión, habilidad y dedicación que caracterizan a los participantes y sus equipos. La comunidad de Arequito celebra junto a los hermanos Ciucci esta victoria merecida y alienta a seguir adelante en el emocionante mundo del automovilismo.