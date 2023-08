Las imágenes del miércoles pasado asustan. Hinchas de Nacional emboscando a hinchas de Boca por el centro y la periferia de Montevideo. La Policía reprimiendo con balas de goma, efectivos a caballo y hasta algunos esgrimiendo sables. Simpatizantes xeneizes heridos y varios sin poder ingresar a ver el partido aún teniendo su entrada porque se cerraron las puertas del estadio y no había más nada que hacer. Lo que se vivió en el partido de ida en Uruguay fue un caos y muchos prometieron venganza este miércoles, cuando la serie de octavos de final de la Copa Libertadores se defina en la Bombonera. Y para intentar que nada de eso ocurra, el Comité de Seguridad de la Ciudad de Buenos Aires armó un operativo inédito para esta clase de encuentros, con 1.150 policías trabajando, la misma cantidad que en un Superclásico, y con detalles muy curiosos que se pondrán en práctica por primera vez en la historia de la Copa.

Para empezar, Boca le vendió a Nacional 2100 entradas de las cuales 400 fueron a parar a la barra brava del Bolso y el resto a hinchas comunes. Es decir, está todo agotado para el sector visitante por lo que no habrá venta ni en el estadio ni en ningún lugar de la Argentina. La barra del equipo visitante confirmó que vendrá el mismo miércoles en siete micros que pasarán por el puente de Gualeguaychú a primera hora de la mañana y se la espera antes del mediodía en la Costanera Sur que es el lugar donde quedará encapsulada por la Policía que estará monitoreando todos sus movimientos desde que entren a territorio argentino. Pero además, habrá otros 15 micros con hinchas comunes de Nacional que estarán desde este mismo martes en Buenos Aires y por vía fluvial se anticipa el cruce este mediodía de otro millar de uruguayos. Por lo que la Seguridad dispuso medidas anticipadas de control que empiezan hoy mismo.

Por ejemplo, se les prohibió hacer banderazos tanto en el Obelisco como en el hotel de la zona céntrica donde concentra el plantel. Los micros que trasladen a los hinchas tendrán las ventanas selladas y con vidrios antivandálicos, para que no puedan tener contacto con ningún hincha o transeúnte argentino. Los 22 micros además deberán estar con todos sus ocupantes a las 15 horas en la intersección de Avenida de los Italianos y Grierson para allí controlar a cada uno con test de alcoholemia y garantizar que tengan el ticket en la mano. No podrán subir al micro aquellos que no cuenten con la entrada correspondiente. Hasta allí llegarán controles de Boca Juniors escoltados por la Policía de la Ciudad para chequear que las localidades sean originales. El operativo de control en Puerto Madero durará cerca de dos horas y media y los hinchas serán trasladados a la Bombonera con móviles policiales y motos delante, en el medio y detrás para arribar a las 18,30 ingresando por la avenida Almirante Brown hasta la intersección con la calle Palos.

Como las entradas ya fueron chequeadas de antemano, se les abrirá el primer anillo de seguridad ubicado a 500 metros de la cancha para que desciendan en el segundo, donde serán cacheados nuevamente y deberán poner los tickets en el molinete. De esa manera el Comité de Seguridad se garantiza que no habrá en el trayecto ni en el ingreso posibilidad de choques con el público local. Y todos aquellos que prefieran ir por su cuenta y no en los micros, tendrán un acceso exclusivo de 17 a 18 horas por Pedro de Mendoza y Palos. Tal es el celo del operativo que esa franja horaria es exclusiva para hinchas de Nacional. El estadio recién abrirá sus puertas para el público en general a las 18. Sí, algo nunca visto en el fútbol argentino, con un vallado que irá de punta a punta de la calle principal y solo tres molinetes de ingreso. Esa hora anticipada es clave para evitar cualquier conflicto y para que la gente visitante entre sin inconvenientes. Allí también se tomarán los datos biométricos y quien tenga derecho de admisión se quedará fuera. El ministerio de Seguridad uruguayo mandó una lista con 4000 nombres prohibidos.



“Armamos el operativo en función de dos hipótesis de conflicto. La primera, la posible revancha de hinchas locales contra los de Nacional por lo que sufrieron integrantes de varias peñas en Uruguay. Teniendo en cuenta eso, es que prohibimos que vengan combis o caravanas de autos por su cuenta. Vienen todos en los micros antivandálicos y los que que vienen sueltos tienen un ingreso propio antes de la apertura de puertas, cuando casi no hay hinchas de Boca en los alrededores. El otro punto de conflicto son aquellos que van a intentar ingresar sin entradas o con tickets falsos. Por eso hacemos el primer control de entradas en Puerto Madero y después habrá un retén para el público visitante en general a 550 metros del estadio. Quién no tenga un ticket original no podrá ni acercarse. Trabajamos el partido como si fuera un superclásico con ambas parcialidades”, le dijo a TyC Sports uno de los miembros jerárquicos del Comité.

El antecedente del partido de River contra Inter de Porto Alegre alienta a tener esperanzas de un día tranquilo en la Ciudad. Los brasileños llegaron en 32 micros escoltados e ingresaron temprano y no hubo ningún tipo de problema. Se sabe igual que los conflictos no tienen que ver con las barras. La Doce estuvo ajena a los episodios violentos en Uruguay y hasta pudo desplegar su cotillón en el encuentro mientras que la de Nacional no participó de la emboscada a las peñas. Hay además un compromiso extra: si no generan ningún inconveniente se les permitirá a los visitantes ingresar con bombos y banderas. Pero en caso de que infringieran alguna norma en las horas previas, todo eso estará terminantemente prohibido.

También está prevista la salida tras el encuentro. Los 2100 hinchas partirán apenas termine el partido. Quienes hayan concurrido en alguno de los 22 micros tendrán la prioridad para subir a esos ómnibus que los estarán esperando en el anillo interior de seguridad. Es decir, no caminarán por el barrio para evitar cualquier provocación en caso de victoria o burla en caso de derrota. Los que hayan ido por su cuenta tendrán 20 minutos exclusivos para desconcentrar rápido a la zona donde dejaron sus vehículos. Nadie quiere que sucedan imágenes como las que se vieron con los hinchas de Colo Colo en el partido de vuelta de la primera fase cuando hubo enfrentamientos cerca del Parque Lezama con destrozos y algunos heridos. Todo está armado para que sea una fiesta. Con un horario exclusivo de ingreso y de egreso que si los hinchas lo cumplen, serán parte de una jornada pacífica y a puro fútbol.