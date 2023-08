Luego de la gran remontada ante FC Dallas que terminó con la clasificación a cuartos de final por penales, el Inter Miami de Lionel Messi ya conoce a su rival para la próxima ronda de la Leagues Cup: Charlotte FC. El equipo del italiano Christian Lattanzio venció a Houston Dynamo por 2-1 y así se metió entre los ocho mejores equipos del certamen.

Los goles en el equipo en que milita Enzo Copetti -lesionado desde hace ya un mes- fueron autoría de Patrick Agyemang y Micael, en contra, mientras que para el conjunto de Houston el tanto había sido marcado por Corey Baird. De esta manera, las Garzas ahora saben que recibirán a Charlotte en el DRV PNK Stadium el próximo fin de semana, con día y horario a confirmar.

Los cuartos de final de la Leagues Cup toman forma

El cruce entre Inter Miami y Charlotte FC es el único que ya está confirmado para los cuartos de final de la Leagues Cup. El otro equipo ya clasificado es Querétaro, que espera por el vencedor del cruce entre Philadelphia y New York RB.

Los restantes cruces de octavos de final que deben resolverse este martes son:

Los Ángeles vs. Real Salt Lake | 23.30

Tigres vs. Monterrey | 23.00

Toluca vs. Minnesota | 21.00

América vs. Nashville SC | 21.00