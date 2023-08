Las fuentes oficiales indicaron en off the record que no están dispuestos a poner en juego más reservas del Banco Central de la República Argentina, que según informa la entidad rectora, ascienden a US$24.145 millones. El acuerdo con el FMI permitió despejar pagos de capital hasta después de las elecciones.

Esta mañana se confirmó que la Argentina pagará al FMI a través de Qatar, quien prestará los DEGs (Derechos Especiales de Giro) en su poder en favor de nuestro país.

El pago de hoy corresponde a intereses del préstamo original por US$45.000 millones que el organismo le entregó a Mauricio Macri.

Al ser intereses, el vencimiento no puede ser postergado para fin de mes para que calce con el esperado desembolso de US$7.500 millones, tal como sí puede hacerse con las obligaciones de capital.

“Los pagos de cargos no se pueden agrupar, pero esperamos que las autoridades continúen al día con sus obligaciones financieras con el Fondo, incluso en agosto”, señaló una portavoz del organismo.