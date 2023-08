Murió el papá de Cecilia Strzyzowski, que había sido internado en grave estado

Se trata de Miguel Strzyzowski, padre de Cecilia, quien murió este jueves en horas de la noche en el Instituto del Corazón de Resistencia.



Cabe destacar que el hombre fue internado por problemas cardíacos. Según pudo saber, el hombre sufrió un paro cardíaco cerca de las 20. Miguel había dado una sola entrevista cuando desapareció su hija. Cecilia cumpliría hoy 29 años.

"El padre de Cecilia no es padre, es solo biológico. En 24 años nunca estuvo presente ni económica ni emocionalmente", había asegurado Gloria Romero, madre de la muchacha. Luego, la mujer expresó: "Tiene relación directa con los Sena. Tiene un arresto domiciliario por lavado de activos. No le den cámara. Él está cobrando las notas, está lucrando con la muerte de una chica que no conoció".