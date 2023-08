Campaña: Perotti confirmó que ya viene Massa

"Lo vamos a estar acompañado", aseguró el mandatario santafesino. La visita de Massa estaba prevista inicialmente para esta semana. La idea era que Massa visite una fábrica de electrodomésticos en la ciudad de Rosario, pero el viaje fue postergado por problemas de agenda. Finalmente, se concretará la semana que viene, en plena recta final hacia las elecciones PASO nacionales del próximo 13 de agosto.

En relación a la campaña provincial, el candidato a diputado del PJ por la lista Juntos Avancemos, adelantó que esta se llevará cabo en todo el territorio santafesino con los candidatos "en la mayor cantidad de lugares posibles en el tiempo que queda" en todas las instancias locales. "Tendremos los eventos y actos donde estaremos todos juntos, pero se necesita una movilización territorial de punta a punta", sostuvo Perotti en declaraciones a Aire de Santa Fe.

Los integrantes de la lista Juntos Avancemos trabajará para marcar su presencia en toda la bota santafesina. "Hay que estar a la par, en la calle y esa es la campaña que se va hacer", reiteró Perotti en torno a la campaña de pleno despliegue que encabezará.

El candidato a diputado por el justicialismo confirmó que la agenda está repleta de actividades entre las que destacó la cantidad de inauguraciones que la gestión llevará adelante de aquí a a septiembre. "Tenemos muchas cosas para defender, mostrar y garantizar su continuidad. Otras donde el candidato a gobernador, Marcelo Lewandowski y Silvina Frana, tienen la capacidad para las cosas que haya que corregir y mejorar", enumeró.

En respuesta a las declaraciones del candidato a gobernador Maximiliano Pullaro que pidió contar con fondos una vez que finalice la gestión de Perotti, el mandatario aseguró que "serán cuidadosos con los recursos".

"Todos han ponderado en todo este tiempo que hemos sido cuidadosos. Fundamentalmente, porque es un momento duro, la sequía impacta y produce daños en la cadena productiva y en la recaudación", afirmó el mandatario que recordó que al momento de asumir la gobernación, tuvo que afrontar la falta de recursos.

Sobre la posibilidad de que Pullaro mantenga los programas que beneficiaron a los santafesinos como el Boleto Educativo Gratuito, la Billetera Santa Fe y los Caminos de la ruralidad, Perotti no dudó en afirmar que estos deberían ser garantizados por ley. "Ese es nuestro compromiso y es una de las consignas de trabajar en Diputados", agregó el gobernador al mismo tiempo que afirmó que "son temas a los que siempre se les escapó".

"De la misma manera que lo que queremos garantizar son las cosas que no se hicieron todos los años anteriores, como enterrar caños, caños que son muy valiosos para la calidad de vida, para los acueductos, para los gasoductos. Todos los gobiernos anteriores no quisieron hacerlas porque es mucho dinero y no se terminaba en su mandato", concluyó.