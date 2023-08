La Comuna de María Teresa presenta el Programa Garantía Solidaria para el Alquiler de Viviendas

La Comuna de María Teresa, bajo la dirección de su presidente comunal Gonzalo Goyechea, ha lanzado un programa innovador denominado "Garantía Solidaria para el Alquiler de Viviendas" con el objetivo de facilitar el acceso a la vivienda en aquellos lugares donde existen viviendas desocupadas por diversas razones.

Según un levantamiento realizado por la Comuna, se ha detectado que más de 50 viviendas en la localidad permanecerán vacías mientras que más de 70 familias buscan una vivienda digna para alquilar. Entre los motivos por los cuales los propietarios deciden no alquilar se encuentran el temor de que los inquilinos donen la propiedad y el hecho de que, con el valor del alquiler, no les alcanza para realizar las reparaciones necesarias. También se mencionó la dificultad para cobrar el alquiler en algunas ocasiones, lo que lleva a preferir no alquilar y evitar riesgos financieros.

En respuesta a esta problemática, la Comuna ha decidido intervenir con el programa "Garantía Solidaria para el Alquiler de Viviendas", ofreciendo una garantía solidaria a las familias que buscan alquilar, brindando mayor seguridad a los propietarios de que la vivienda será devuelta en buenas condiciones al finalizar el contrato de alquiler.

Los requisitos para los inquilinos que deseen acceder al programa incluyen tener una garantía, no tener antecedentes de deudas por alquileres impagos, y no tener deudas por falta de pago de tasas comunales y servicios urbanos. En cuanto a los propietarios, se requiere que tengan una o dos viviendas y que el alquiler de viviendas no sea su principal fuente de ingresos.

El presidente comunal destacará que si, al finalizar el contrato de alquiler, la vivienda no está en condiciones, la Comuna intervendrá en la situación luego de realizar los reclamos correspondientes por parte del propietario o inmobiliaria a los inquilinos. Además, los propietarios que participen en este programa recibirán el beneficio de la exención del pago de la tasa urbana comunal.

Es importante señalar que la Comuna no actúa como una inmobiliaria, ya que no posee viviendas propias ni las alquila. Su función será servir como garantía solidaria en este proceso. Cualquier persona interesada en obtener mayor información sobre el programa deberá acercarse a las inmobiliarias locales.

Con esta iniciativa, la Comuna de María Teresa busca contribuir al bienestar de la comunidad, facilitando el acceso a viviendas dignas y promoviendo un mayor equilibrio entre la oferta y la demanda en el mercado de alquiler de viviendas.