Conferencia de prensa picante de Gabriel Heinze: "Yo no soy un maleducado, no te equivoques"

Newell's perdió 2-1 ante Corinthians, en el Estadio Neo Quimica Arena, por el partido de ida de los octavos de final de la Copa Sudamericana 2023. Lo ganaba gracias a Marcos Portillo en el cierre del primer tiempo, pero el local lo terminó dando vuelta en el complemento. En conferencia de prensa, Gabriel Heinze se cruzó con un periodista.

Las discusiones entre Heinze y los periodistas vienen siendo moneda corriente. Esta vez fue porque uno le cuestionó que a los 58' decidió poner a Lisandro Montenegro y, 25 minutos más tarde, lo sacó. El DT se justificó diciendo que él está "para hacer mejor al colectivo" y que le pediría disculpas después, pero que la decisión estuvo relacionada para contrarrestar modificaciones de Corinthians.

En un momento de la respuesta, el periodista interrumpió a Heinze para querer sumar un comentario y el DT se calentó: "¿Me dejás terminar lo que te estaba contando? ¿O no te interesa?". Con un tono irónico, el periodista respondió: "No te molestes...", y pudo decir que su idea era destacar que cambió la táctica el Timao.

"Bueno, qué querés que te explique si no me dejás explicar", retrucó Heinze. Y ahí vino la explosión del periodista: "Te lo dejo explicar. Sos un maleducado, Gabriel, sos un maleducado. Estamos hablando bien". El técnico no se quedó atrás: "¿Cómo voy a ser un maleducado si yo estoy hablando y vos me interrumpís? ¿Quién es el maleducado?", y cerró con un "yo no soy un maleducado, no te equivoques".