Los hechos ocurrieron el sábado por la noche, cuando los delincuentes se presentaron en el domicilio de la familia y se hicieron pasar por efectivos de la Policía chaqueña. Amenazaron a los habitantes con armas y los maniataron con cables. Luego, los ladrones robaron millones de pesos en efectivo, una moto y un automóvil.

Momentos más tarde, los delincuentes fueron detenidos por la policía. Los tres hombres fueron identificados como Juan Pérez, José López y Miguel García. Están acusados de "supuesto robo a mano armada" y "privación ilegítima de la libertad".

El caso está siendo investigado por la División Robos y Hurtos de la Policía de Chaco. Los investigadores están tratando de determinar el monto exacto del dinero robado y el destino de los objetos robados.

Este hecho es un recordatorio de la importancia de tomar medidas de seguridad para evitar ser víctima de un robo. Algunas recomendaciones incluyen:

-No abrir la puerta de tu casa a extraños.

-Si abres la puerta, no dejes que los extraños entren a tu casa.

-Si te amenazan con un arma, no te resistas.

-Llama a la policía lo más pronto posible.

Es importante estar alerta y tomar medidas de seguridad para evitar ser víctima de un robo.