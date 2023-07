Arturo Vidal liquidó a Jorge Sampaoli: "Un perdedor que no valora a los jugadores"

Luego de su sorpresiva salida de Flamengo, Arturo Vidal firmó rápidamente contrato con Athlético Paranaense y este domingo tuvo su debut en el triunfo por 2-0 sobre Bahía por la fecha 15 del Brasileirao. El volante chileno habló con la prensa y liquidó a Jorge Sampaoli, su entrenador en el Mengao.

"Me siento muy feliz de jugar. Siempre estuve preparado, solamente que me tocó un entrenador, un perdedor, que no sabe apreciar a los jugadores. Pero nada, quedó atrás, estoy feliz que jugué ahora y espero empezar a jugar de inicio en los partidos que vienen y mostrar todo lo que he hecho en mi carrera, que es ganar", disparó en una entrevista con TNT Sports Brasil.

Vidal, que fue campeón de la Copa América 2015 dirigido por Sampaoli, volvió a tenerlo de entrenador en 2023 en el equipo carioca, que venía de ser el ganador de la Copa Libertadores. Meses atrás, luego del empate con Racing en el Cilindro por Copa Libertadores, el ex-Barcelona, Juventus, Inter y Bayern Múnich, entre otros, había declarado que el argentino era uno de los mejores entrenadores del mundo. Evidentemente, la relación se rompió...