River recibirá a Estudiantes de La Plata este sábado en el Monumental desde las 19, por la fecha 25 de la Liga Profesional, y el Millonario está a las puertas de conseguir el título, ya que el viernes podría ser campeón si Talleres no derrota a Huracán o el mismo sábado si al menos empata ante el Pincha. En vísperas del campeonato, el entrenador Martín Demichelis palpitó la definición y reveló: por qué su equipo arriesga tanto, el futuro de Enzo Pérez y un curioso chiste con Javier Pinola.

Las confesiones de Demichelis en vísperas de su primer campeonato con River

En un diálogo con La Nación, Demichelis se refirió al estilo de juego de su River, cuestionado en ocasiones por los peligros que asume en la defensa, que lo llevó también a ser el equipo que más ocasiones genera y más goles convirtió en el campeonato: "La historia de esta institución exige, no hay lugar para la cautela ni la especulación. Prefiero que me critiquen por ir en búsqueda del ataque, por ir en búsqueda de la victoria, y no ser un especulador. Está claro que tomé nota de todo lo que nos fue pasando, tanto en La Paz como en Fluminense, en Barracas, pero no concibo otra forma de enseñar que no sea a través del protagonismo. Independientemente del rival, de la cancha y de las circunstancias. Hemos tenido partidos mejores y peores, pero a lo largo de estos siete meses me han gustado muchas cosas del equipo… Y tengo que ser honesto también: pensé que nos iba a llevar más tiempo inculcar ciertas cosas".

Luego, Micho habló al respecto del futuro de Enzo Pérez, quien termina su contrato con el Millonario en diciembre y todavía no renovó, y le puso paños fríos al asunto: "Con el primer jugador que me puse en comunicación cuando me designaron DT fue con Enzo. No a diario, pero hablo mucho con él y me dijo: ‘Cuando no me sienta capaz de rendir lo que exige esta institución, voy a ser el primero en avisarte que no voy a continuar’. Él va a decidir qué día se marchará de River, no será la institución, ni el hincha, ni el entrenador. Faltaría más. Enzo tiene todo el respeto ganado merecidamente para decidir hasta cuándo jugará en River".

La curiosa broma que hacen Demichelis y Pinola en el entrenamiento de River

A pesar la "disciplina alemana" con la que Demichelis entrena a sus jugadores en las prácticas y lo llevó al éxito en su primera etapa como director técnico, deja lugar para las risas y tiene de cómplice a su ayudante de campo Pinola: "A veces nos reímos porque nos ponemos a hablar en alemán entre los dos (con Javier Pinola) y ‘Poroto’ Lux y el ‘Flaco’ Saccone quedan excluidos, jaja, y lo hacemos con el afán de divertirnos. Pero con Javi muchas veces descubrimos que somos muy alemanes. Sí, muy alemanes".

"Cuando dejé de jugar, con la familia nos radicamos en Málaga, y empecé a ser embajador del Bayern, entonces viajaba mucho con el equipo para todos lados y dos o tres veces al mes estaba en Múnich. Y al, volver le decía a mi mujer: “Me gustaría que vivamos un año en Múnich por la disciplina de los chicos.” Y terminamos viviendo cuatro, después. Si el semáforo está en rojo, bueno, está en rojo. Mirás para un lado, para el otro, y no viene nadie, pero el semáforo está en rojo. Y esperás dos minutos ahí, solo, pero no te movés. Y en la bicisenda se terminan juntando 10 bicicletas, pero no una al lado de la otra, sino que esperan en fila. Si en esos detalles tan pequeños hay una planificación, un respeto, una línea a seguir, imagínate en todo lo demás. Y con Javi (Pinola) tenemos eso de la regla, de la línea, de la puntualidad que ya no podremos modificar porque sabemos que nos hace mejores en ciertas cosas y lo tenemos culturalmente incorporado", agregó el DT sobre la incidencia de la cultura alemana en su forma de ser, en un diálogo con La Nación.