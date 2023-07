Diego Maradona nunca se fue del fútbol pero sus últimos años como jugador sumaron tantas interrupciones -como si su monumental obra se alimentara con cuentos de finales abruptos y no con una novela de largo aliento- que más de una vez se anunció una paradoja: el regreso del que siempre seguía estando. Hasta que el 13 de julio de 1997, el 10 volvió, entonces sí, por última vez.

“Espero que este regreso sea el definitivo, el mejor y el último. Voy a dejar todo”, dijo en la previa de un Newell’s 0-Boca 2 amistoso que marcó, con un golazo de tiro libre incluido, su reaparición de pantalones cortos de forma extraoficial el 9 de julio, luego de 332 días en carne viva, a veces visitando en las cárceles de Dolores y Devoto a su entonces representante y amigo, Guillermo Cóppola -detenido por el rocambolesco “caso del jarrón”-, otras recurriendo a los preparadores físicos menos pensados para intentar su retorno –el velocista canadiense Ben Johnson-, y casi siempre en la lucha contra los demonios de su adicción.

Cuatro días después, se haría oficial el quinto y último regreso de un Maradona luminoso y crepuscular en simultáneo. El 13 de julio, hace 26 años, enfrentó a Racing en La Bombonera, por la 16 fecha del torneo Clausura, pero sólo jugaría ocho partidos más hasta su retiro definitivo, a fines de octubre.

Aunque crónicas de la época señalan que, en los días previos de su última tregua, Maradona se entrenó con música deportiva-épica de fondo –la banda sonora que Vangelis creó para “Carrozas de Fuego”, la película que retrata el esfuerzo de dos atletas ingleses entrenándose para los Juegos Olímpicos de 1924-, la reconstrucción de aquella época también podría escucharse con “The final countdown”, la canción del grupo Europe a tono con las cuentas regresivas.

Maradona no jugaba desde hacía casi un año, el 11 de agosto de 1996, una derrota 2-1 como local ante Estudiantes con un Martín Palermo que, todavía en el equipo platense, ya demostraba que los goles se le caerían solos en la Bombonera: hizo los dos del Pincha en el final de la segunda etapa de Diego en Boca. El 10 venía atormentado por el quinto penal errado de manera consecutiva, pocos días atrás, contra Racing en Avellaneda, en una caída 1-0 que dejó a Boca sin chances de ganar el Clausura 96. “En el vestuario me largué a llorar porque sabía que no me quedaban muchas oportunidades para cumplir mi ultimo sueño. Recién once meses después volví a jugar”, escribiría Maradona en su biografía, “Yo soy el Diego de la gente”, sobre el final de los 24 partidos que había jugado en su segunda etapa en Boca, entre el Apertura 95 y el Clausura 96.

Sin el 10, Boca siguió sumando tropiezos, primero con Carlos Bilardo y luego, a partir de diciembre de 1996, con Héctor Veira. Eran días del “caso Cóppola” y Maradona, por cuarta vez en su carrera, pasaba a ser un futbolista en impasse: ya había tenido varios paréntesis y varios regresos. Primero había quedado afuera de las canchas tras el control antidoping positivo en el Napoli: entonces no jugó desde marzo de 1991 hasta septiembre de 1992, cuando regresó en Sevilla en un amistoso contra Bayern Munich. Se fue del equipo español en junio y volvió a jugar cuatro meses después, en octubre para Newell’s. Tras su alejamiento del club rosarino, estuvo inactivo entre diciembre de 1993 y abril de 1994, cuando volvió para la selección argentina, ante Marruecos. Finalmente por su nuevo positivo, en el Mundial de Estados Unidos, no jugaría desde junio de 1994 hasta octubre de 1995, cuando volvió en un Boca-Corea del Sur amistoso y luego en un Boca-Colón oficial.

“Fue un año, casi (entre agosto de 1996 y julio de 1997), donde hice y me pasó de todo… menos jugar a la pelota. Fueron tantas cosas y tan locas que casi no me acuerdo, ese año lo tengo borrado. Me fui a Suiza, primero, a una clínica donde podrían ayudarme a salir de las drogas. Mi cumpleaños de 36 años –en octubre de 1996- fue uno de los más tristes de mi vida: elegí entrenarme en Boca para que el día se pase lo más rápido posible. No sabía para donde salir, un día decía que quería jugar en Boca, otro que me quería ir del país. No sabía cómo vivir sin jugar al fútbol”, recordó ese año sin fútbol.

Ese Maradona sin gps sufrió un susto el 7 de abril de 1997, cuando le bajó la presión y debió retirarse en sillas de rueda de un programa de televisión en Chile. Asustado, en desventaja contra la cocaína -contaría después-, decidió volver al fútbol para llenarse por dentro. El 22 de ese mes firmó su tercer contrato con Boca, el primero con Mauricio Macri como presidente del club (en su regreso anterior, todavía estaba dirigido por Antonio Alegre), y, aunque hoy suene extraño, Diego le agradeció al futuro Jefe de Estado: “Tuvimos diferencias pero hizo todo para que yo volviera".

El contrato regiría hasta fin de ese año, el 31 de diciembre de 1997, y Maradona se comprometía a mejorar su deteriorado estado físico, con 88.400 kilos a cuestas: quería bajar al menos seis kilos, no debía cortar su rutina de entrenamientos durante los 30 días siguientes, se sometería a un chequeo periódico de frecuencia cardíaca y, según los diarios de la época, trataría de mejorar su “actitud personal” y “llevar una vida social más tranquila”.

Tras un arduo comienzo de trabajo en Icho Cruz, en las sierras cordobesas de Punilla, Maradona volvió a las canchas un mes antes de su regreso en Boca: el 9 de junio participó en un amistoso en La Plata a beneficio de la Cruz Roja, la tarde en la que jugó un tiempo con los colores de Estudiantes y otro con los de Gimnasia, el que sería el último club de su carrera, ya como técnico. Entonces, antes del 9 de julio, viajó a Canadá, donde vivía uno de sus hermanos, Raúl –ahora el único vivo de los tres Maradona varones-, para terminar su entrenamiento previo. Al velocista Ben Johnson, el campeón de los 100 metros de Seúl 88 despojado de la medalla y el título olímpico por control antidoping positivo, Diego ya lo conocía desde septiembre del año anterior, cuando Maradona había visitado a Lalo, así que le pidió que lo ayudara para su regreso.

El 10 volvió de Canadá con un estado físico extraordinario: había bajado 11 kilos desde la firma del contrato con Boca. “Estoy en 77”, dijo. Si en 1995 se había teñido con un mechón rubio, en este caso se pintó las uñas de sus meñiques, una con los colores argentinos –eran días de festejo por la Sub 20 campeona del mundo en Malasia- y otra con los de Boca. “Correr al lado de Ben Johnson es como caminar de la mano de Perón, o como darle un beso en la mejilla a Evita. Vuelvo porque quiero ser campeón con Boca y vuelvo porque mi hija Giannina me pregunta cuando voy a jugar como en los videos”, dijo el sábado 3 de julio de 1997, a su regreso de Canadá.

Según contaría en su biografía, Maradona llegó al partido de su quinto regreso con 75 kilos, o sea 13 menos que cuando había firmado el contrato. Todo parecía salir a la perfección aquel 9 de julio de 1997, el día de la Independencia –y justamente en el Parque de la Independencia-, cuando Diego tardó apenas cinco minutos en convertir un gol de tiro libre. “En una posición ideal para un diestro, el zurdo Maradona dio tres pasos de izquierda a derecha y le pegó de tal modo a la pelota que la impulsó sobre la barrera hacia el palo izquierdo. La pelota bajó allí, pasó cerca de los dedos del arquero (Hernán Cristante), pegó en el palo y entró”, narró el periodista Carlos Ares para el diario El País, de España.

Su crónica, además de revelar el interés mundial en su nuevo regreso, destilaba optimismo: “Miles de aficionados sueñan otra vez junto con el jugador que sí, que todo es posible. A poco más de tres meses de cumplir 37 años, el plan de deseos ya está laborado. Primero, jugar todos los partidos para alcanzar lo único que le falta ahora, el ritmo de competición. Y luego, salir campeón con Boca. Esta vez debe reconocerse que Maradona ha hecho las cosas como nunca antes. Se preparó según la estrategia elaborada por profesionales. Mantuvo una dieta estricta que llevó a bajar 11 kilos en dos meses sin que la pérdida de peso afectara a su consistencia muscular. En las ruedas de prensa, en todas sus declaraciones, se advierte que Maradona presenta la mejor condición mental de los últimos cinco años”, agregó Ares. Sin embargo, ese titánico esfuerzo final no duraría mucho: lo mejor ya había pasado.

Tras aquel 2-0 en el amistoso ante Newell’s –Gabriel Cedrés marcó el segundo-, Maradona jugaría a las 96 horas ante Racing por la decimosexta fecha del Clausura 97 en su regreso oficial. Jugó bien, aguantó los primeros 55 minutos y fue ovacionado por la Bombonera, pero sería su único partido en este torneo. Volvería a presentarse después de un mes, en dos amistosos internacionales, el 18 de agosto en la derrota 3-2 como local contra la Universidad Católica, y el 21 de ese mes contra Cerro Porteño en Formosa, pero lo que importaba era el fútbol oficial –para eso se había preparado contra todos los pronósticos- y Maradona jugó en la primera fecha del nuevo torneo, el Apertura, el 24 de agosto, contra Argentinos. Con Claudio Caniggia, Diego Latorre, Juan Román Riquelme y el propio Diego en ofensiva, Boca ganó 4-2 con un gol de Maradona de penal sin saber que el desastre se desataría a las pocas horas: el control antidoping de nuevo le daría positivo y marcaría el jaque mate para su cuarta vuelta, o sea –esta vez- para su carrera.

En verdad, después de 20 días alejado de las canchas, una decisión judicial le permitiría a Maradona volver a jugar, pero apenas serían cinco partidos, uno por Supercopa ante Colo Colo, y cuatro por el Apertura, contra Newell’s, Vélez, Independiente y River. Agotado, ya sin fuerzas para seguir ni para volver a intentarlo, Maradona dejaría el fútbol en octubre y ya no habría sexto regreso. Atrás quedaba su sueño final, el de volver a salir campeón con Boca, iniciado de manera no oficial un día de la Independencia, a tono con el jugador que le dio la mayor alegría futbolera al país.