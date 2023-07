Embriagado de gloria después de la consagración con la Selección Argentina en el Mundial Qatar 2022, Lionel Messi habló de su legado en una entrevista con la TV Pública y debió responder cómo le gustaría ser recordado en el futuro. Y la Pulga hizo hincapié en la enseñanza que rescata de su vida.

"No sé, difícil. Por lo que escuché, por lo que se dice o por lo que intenté demostrar siempre, dejé un mensaje claro, luchar siempre por sus sueños, por sus objetivos, que pase lo pase en el camino siempre hay que intentarlo", advirtió.

Y en ese sentido, el astro se enfocó en los jóvenes, que siempre remarca como quienes más lo admiran: "Ojalá sea un poco ese el mensaje más que el recuerdo a la nueva generación, esa que tanto me sigue, me cuida y me defendió. Después ser una persona normal, buena sobre todo, más allá de lo deportivo. Que me recuerden como una buena persona, sobre todo".

Lionel Messi y los momentos duros con la Selección Argentina

Los dichos de Messi en esa parte de la entrevista se entrelazan con otro pasaje, cuando recordó las épocas en las que los resultados esquivaban a la Albiceleste. "Tuve momentos durísimos, pero nunca dudé o pensé… bueno sí, en un momento sí. Pero anteriormente a eso, siempre tenía el deseo de poder conseguir algo con la Selección y tenía en mi cabeza que lo iba a lograr. Y si no era así, lo tenía que intentar. No podía ser que haya ganado todo a nivel de club e individual, y si no lo hubiera hecho con la Selección era como que me hubiese faltado algo".