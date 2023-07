Amado Boudou reapareció en Casa Rosada: "Me invitaron a una reunión"

El ex vicepresidente, Amado Boudou, retornó a la Casa Rosada, pero evitó dar precisiones sobre el motivo de su visita y solo se limitó a señalar que lo "invitaron a una reunión", sin dar señales de con cuál funcionario iba a mantener una conversación.

El ex funcionario nacional indicó: "No sé bien con quién me voy a reunir, me invitaron a una reunión y vine".

Incluso, tras ser consultado sobre si la reunión estaba vinculada a la campaña electoral que está iniciándose de cara a las PASO, Boudou respondió negativamente y agregó que no estaba del todo seguro si la reunión iba a ser sobre temas técnicos de economía, su especialidad.

Boudou fue inhabilitado de por vida a ocupar algún cargo público luego de ser condenado en agosto de 2018 en el caso Ciccone.