Boca igualó 0-0 contra Unión de Santa Fe en el estadio 15 de Abril, por la fecha 23 de la Liga Profesional, y el equipo dirigido por Jorge Almirón alcanzó dos marcas preocupantes: no pateó al arco y se convirtió en el equipo con más expulsiones en el torneo local.

Las dos marcas preocupantes que alcanzó Boca ante Unión

Si bien las estadísticas reflejan que remató cuatro veces, el Xeneize no acertó ninguno de ellos al arco del Tatengue que defendió -sin mayor esfuerzo- Sebastián Moyano. De hecho, este número termina siendo más preocupante si se ven los del cuadro santafesino, que fue claramente superior con 21 tiros de los cuales seis fueron bajo los tres palos y uno de ellos terminó en gol de Claudio Corvalán que fue polémicamente anulado a instancias del VAR.

En esta línea, la única chance concreta que tuvo Boca en el encuentro fue a los cinco minutos del primer tiempo, tras un tiro de esquina que ejecutó Pol Fernández e impactó de cabeza el zaguero Nicolás Valentini: la pelota rozó el poste derecho de Moyano.

Los últimos cinco partidos en los que Boca no pateó al arco

0-0 vs Talleres (Liga 2021).

0-0 vs River (Copa ARG 2021).

0-0 vs Huracán (Copa Liga 2022).

0-0 vs Racing (Copa Liga 2022).

0-0 vs Unión (Liga 2023).

Por otra parte, tras la expulsión de Esteban Rolón luego de un planchazo que le cometió al lateral derecho Federico Vera, el cual terminó dejando la cancha, Boca se convirtió en el equipo con más expulsiones del torneo local con un total de nueve, por encima de Banfield y Lanús que suman ocho. "Nos quedamos con uno menos y fue complejo aguantar el resultado, tienen jugadores desequilibrantes y también porque el equipo está cansado, jugando jueves y domingo con casi los mismos", declaró Almirón al respecto, en conferencia de prensa post-partido.

Todos los expulsados de Boca en la Liga Profesional 2023

1. Sebastián Villa vs. Talleres (C), en la fecha 3.

2. Equi Fernández vs. Vélez, en la fecha 5.

3. Nicolás Figal vs. San Lorenzo, en la fecha 11.

4. Martín Payero vs. Racing, en la fecha 14.

5. Equi Fernández vs. River, en la fecha 15.

6. Nicolás Valentini vs. River, en la fecha 15.

7. Miguel Merentiel vs. River, en la fecha 15.

8. Marcelo Weigandt vs. Arsenal, en la fecha 19.

9. Esteban Rolón vs. Unión, en la fecha 23.