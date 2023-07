Robo y destrozos en una pizzería del centro

Una pizzería del centro rosarino fue blanco de una entradera este martes por la madrugada. El hecho ocurrió en el comercio gastronómico "La Nona" de Dorrego al 1600, a metros de los Tribunales Provinciales.

Según las primeras informaciones respecto a lo sucedido, los delincuentes forzaron tanto la reja como la puerta de vidrio para ingresar, utilizando una baldosa para violentar el acceso al lugar.

Vecinos de la zona dieron aviso a la Policía luego de reconocer la situación. El local no contaba con alarma y reportó un faltante de 5000 pesos luego de la secuencia delictiva. Los implicados en la entradera todavía no fueron identificados y aún no hay detenidos.

Sebastián, el titular de la rotisería, llegó al lugar pasadas las 7 muy afectado por la situación. Contó que era la cuarta vez que sufría un robo de este tipo. Dijo que hacía 28 años trabajaba en el rubro pero que en estas condiciones no quería seguir, relató angustiado.