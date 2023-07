A un mes de la desaparición, Gloria Romero, la mamá de Cecilia Strzyzowski, encabezó una nueva marcha para recordar a su hija. Esta vez, tuvo lugar en el puente que une las provincias de Chaco y Corrientes.

“Yo lloro cuando estoy sola”, dijo la madre de la víctima tras el acto y aclaró: “Yo no quiero hacer política”. Acompañada por vecinos, familiares y amigos, vistió el puente de rosa para que se recuerde a Cecilia.

A través de las redes sociales, Romero había aclarado que la idea no es cortar el paso, ya que “no quiere ser piquetera”, sino que los manifestantes irán por el costado para colgar cintas, pañuelos, globos y carteles como símbolo de la unión de las dos provincias en la búsqueda de “verdad y justicia”.

“Me levanté con mucha fuerza. Yo estaba muy decaída, estaba cansada. Pero gracias a las declaraciones de (Claudia) Panzardi, en vez de ayudarlo a tu jefe (Jorge Capitanich), lo cagaste. Quiero que se vayan todos y vos también”, dijo Gloria. La diputada había intentado defender al gobernador chaqueño durante una sesión y aseguró: “Se dice que Cecilia era víctima de violencia de género. Sin embargo, Cecilia eligió erróneamente a esa familia”.

Además, respondió a aquellas personas que cuestionan su actitud: “Dicen que soy fría porque no lloro. No lloro porque tengo bronca. Lloro en privado, no voy a mostrarle mi llanto al hijo de pu** que mató a mi hija que seguramente está mirándome por televisión”.

Por la desaparición y presunto femicidio, el jueves quedaron bajo prisión preventiva su marido César Sena, sus exsuegros Emerenciano Sena y Marcela Acuña- y cuatro colaboradores de esa familia, informó TN.