🎙️ Vaccaro dijo: si el debate no se lleva a cabo es porque los candidatos no están a la altura ... ¿lo dijo por Tito Gizzi?

Lisandro hizo hincapié en que su enfoque político se basa en estar cerca de la gente, caminar y escuchar atentamente sus inquietudes. Su compromiso es brindar un servicio honesto y no vivir de la política indefinidamente, sino hacer una contribución significativa y luego dar paso a nuevas ideas y renovación.

Con una mirada en el futuro, Lisandro destacó que la ciudadanía anhela una política fresca y nueva. Reconoció el desinterés generalizado hacia los políticos y la política en general, pero afirmó que no todos son iguales y enfatizó su honestidad y dedicación a la vocación de servicio.

El político también resaltó los logros alcanzados hasta ahora y su compromiso de continuar y mejorar sobre lo que ya está hecho. Reconoció que la ciudadanía constantemente demanda un enfoque basado en la continuidad y mejora de proyectos anteriores, en lugar de desecharlos por completo.

Durante la entrevista, Lisandro también se refirió a su experiencia como concejal y al respaldo que ha recibido de la comunidad. Agradeció el apoyo en las elecciones pasadas y expresó su confianza en que su proyecto político recibirá el respaldo de la ciudadanía en las próximas elecciones, que se celebrarán el 16 de julio.

La conversación tocó temas profundos y personales, Lisandro compartió su lucha contra la estructura municipal y los desafíos que enfrenta como candidato. Reconoció que el cambio siempre genera incertidumbre, pero se mostró confiado en su capacidad de cumplir con sus promesas y aseguró que es una persona confiable, respaldada por la confianza que la ciudadanía ha depositado en él a lo largo de los años.

VACCARO LAMENTO QUE NO SE LLEVE A CABO EL DEBATE:

El precandidato Vaccaro respondió a las preguntas de la gente diciendo: "Yo creo que lo que permite el debate político es que se debatan políticas públicas. No tengo miedo, no digo que tenga la necesidad de debatir, solo digo que nosotros somos capaces de gestionar en determinadas áreas de gobierno y es evidente que si ese debate no se lleva a cabo por decisión de los otros candidatos, es porque no pueden estar a la altura de debatir con un ciudadano sobre políticas públicas "... ¿ lo habrá dicho por su contrincante en las internas Tito Gizzi?

Vaccaro también dijo que ha sido acusado de trabar proyectos en el consejo de Villa cañas, pero aclaró que esto se debe a la función de controlar al Poder Ejecutivo y que a veces se confunde esa situación con la investigación y averiguación que corresponde a un concejal. El precandidato expresó su preocupación por la desinformación que se genera a través de notas individuales y prometió hablar de propuestas concretas en lugar de hacer promesas infundadas de campaña.

En cuanto a los estudiantes olvidados, Vaccaro mencionó que tienen propuestas en el área de Educación, como la creación de convenios con universidades y la implementación de un plan de becas para quienes deseen seguir estudios universitarios. También habló de la importancia de la educación técnica y la creación de una escuela de oficios en Villa cañas.

En relación a los barrios olvidados, el precandidato destacó la falta de infraestructura en varios sectores de la ciudad y mencionó su propuesta de planificación y orden en todas las áreas de gobierno, incluyendo seguridad, salud, tránsito, obra pública, educación y cultura. Vaccaro reconoció el trabajo realizado en cuanto a la instalación de luminarias LED, pero también señaló la necesidad de llegar a los barrios más olvidados, como el Barrio Norte y el Barrio Sur.

En conclusión, Vaccaro destacó su cercanía con la gente y su compromiso de trabajar por un cambio en Villa cañas. Señaló que la sociedad será quien decida si están en condiciones de afrontar este desafío y afirmó que su propuesta se basa en el orden y la planificación en todas las áreas de gobierno. Además, se mencionó la necesidad de resolver problemas pendientes, como el basural a cielo abierto y la falta de viviendas en la ciudad.