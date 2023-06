Elisa Carrió tuvo un accidente en Santa Fe y se investiga si se trató de un atentado

El episodio en cuestión ocurrió cuando uno de los automóviles que trasladaba a Carrió sufrió un desperfecto simultáneo en dos de sus neumáticos. La dirigente relató que "estallaron las dos gomas" del vehículo blindado que iba destinado a sus custodios. Afortunadamente, Carrió se había cambiado de automóvil momentos antes del accidente.

La diputada nacional detalló que tomó la decisión de no viajar en el auto blindado, ya que prefería otro vehículo. Sin embargo, al entrar a la ciudad de Santa Fe, las dos gomas del automóvil blindado estallaron. El incidente tuvo lugar el pasado 13 de junio, cuando Carrió se encontraba en la provincia para presentar la fórmula de su espacio político para la gobernación, encabezada por Eduardo Maradona y Gabriela Andrea Vecchio.

Ante la posibilidad de un atentado, Carrió expresó sus dudas sobre quién podría haber proporcionado ese automóvil y señaló que ya ha informado del incidente al Ministro y a un Fiscal Federal que se encuentra investigando el caso. Según la dirigente política, cuenta con pruebas que respaldan su afirmación de que no se trató de un accidente fortuito, sino de un acto premeditado.

Carrió manifestó que ya no teme por su propia vida, pero se preocupa por la seguridad de sus custodios. Declaró: "No me importa perder la vida, porque se lo debo al pueblo de Santa Fe. Si me preocuparon mis custodios, yo no quiero que mueran mis custodios, mátenme a mí sola". Además, hizo hincapié en que este tipo de episodios podrían continuar, especialmente durante la campaña electoral en curso.

La líder de la Coalición Cívica advirtió sobre los desafíos relacionados con la seguridad de los vehículos blindados en Argentina y afirmó que no le preocupa personalmente. Sin embargo, su preocupación se centra en su lucha por el bienestar del país. Con estos acontecimientos en mente, las autoridades se encuentran investigando el incidente para determinar si realmente se trató de un atentado dirigido a Elisa Carrió.