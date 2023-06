Huracán echó a Sebastián Battaglia después de ser eliminado de la Sudamericana: "Me voy con mucha bronca"

Las cosas continúan mal en Huracán y Sebastián Battaglia dejó de ser el entrenador luego de que este miércoles volvió a perder, esta vez por 2 a 0 ante contra Guaraní, en su último partido por la fase de grupos de la Copa Sudamericana, que lo dejó afuera del torneo. "Me voy con bronca", expresó el técnico.

Huracán echó a Battaglia tras la eliminación en la Sudamericana

Desde su llegada el 9 de mayo, el técnico santafesino no pudo cosechar triunfos: fueron cinco derrotas y cuatro empates, en nueve partidos al mando del Globo y en las últimas jornadas, su continuidad estaba en la cuerda floja. Hoy, tras el golpe de la eliminación en la Sudamericana, sumado a la delicada situación en la Liga Profesional con el equipo cerca de la zona de descenso, la dirigencia decidió despedirlo.

"Este es mi último partido al mando de Huracán. Hemos intentado hacer lo mejor para el equipo, para la institución. Lamentablemente el fútbol es de resultados. Para mí este fue el último partido al frente. No pudimos revertir la situación en cuanto a lo deportivo. Me voy con mucha bronca. Estos jugadores tienen un objetivo. Estoy convencido de que el cambio puede venir bien para sacar adelante todo lo que viene", expresó el técnico en conferencia de prensa.

"El fútbol tiene estas cosas de resultados. Los cambios vienen bien a veces. Esperemos que lo puedan sacar adelante. Les deseo lo mejor", agregó el entrenador. Y sentenció: "Las decisiones que tomo, las tomo convencidos. El fútbol es resultado. No nos ha acompañado en este proceso. Me pone triste no haber colaborado en una recuperación en cuanto a la sumatoria de puntos".

Los malos números conseguidos hasta el momento hicieron que hace dos semanas Battaglia haya tenido una reunión con los dirigentes para hablar de su continuidad, pero finalmente siguiera al mando del conjunto. En ese momento, la razón fue que parte del plantel de jugadores como Fernando Tobio, Lucas Chaves, Federico Fattori, Santiago Hezze y Fernando Godoy hayan asumido la responsabilidad por la racha negativa y respaldaran al DT.

Además, en el encuentro pasado ante Newell´s que terminó en igualdad por 1 a 1 y correspondiente a la fecha 21 de la Liga Profesional, el santafesino había confirmado que seguiría en su puesto y asegurado que "es un momento de nerviosismo en donde necesitamos el apoyo y la verdad es que los jugadores hicieron un gran esfuerzo aunque en el resultado no pudimos llevarnos los tres puntos. Estoy muy agradecido a los jugadores".

Finalmente, la eliminación en la Copa Sudamericana fue el golpe final para el corto ciclo de Battaglia, quien se va de Huracán sin haber conseguido un triunfo y con el equipo en una situación más que delicada en la Liga Profesional.