El Tata Martino vuelve a dirigir a Messi y decía: "Queremos un equipo competitivo"

Gerardo Martino se convirtió en el nuevo entrenador de Inter Miami a la espera del arribo de Lionel Messi al club de la MLS y dejó sus primeras sensaciones en una entrevista con el departamento de prensa del elenco del estado de Florida.

"Me pareció un proyecto interesante para liderar y acá estamos", inició el Tata antes de hablar de sus expectativas. "Las que uno tiene en cualquier lugar de trabajo. Poder armar un equipo competitivo, que sepa lo que juega, con el cual la gente se sienta identificado. Está claro que tomamos a mitad de temporada -y quizás un poco más pasada la mitad de la temporada- y todavía terminar de conformar un papel de esta naturaleza nos va a llevar un tiempo pero creo que lo vamos a lograr porque -entre otras cosas- sabemos el lugar en el que estamos. Muchas veces te toca ir a otras ligas que desconoces y justamente la MLS no es una liga que no conozcamos", explicó el ex-entrenador de Atlanta United en el país norteamericano.

También habló sobre lo que espera de sus jugadores en el campo de juego, con foco especial en el armado durante la semana antes de saltar a la cancha. "Tratar de que pase lo que a un entrenador lo deja pleno, que es que ver un equipo que juega como se entrena. Que juega a lo que se entrena. Después a veces el resultado acompaña o no pero hay una satisfacción importante en el entrenador cuando todo lo que uno trabaja en la semana, lo que va volcando permanentemente en el grupo de jugador está reflejado en el día del partido".

Concluyó la charla con un breve análisis del plantel y la enorme expectativa por la llegada de Lionel Messi junto a Sergio Busquets, un gol de mercado tremendo para el fútbol de Estados Unidos, como también a la gran chance de gritar campeón en la MLS Cup, donde se encuentran en semifinales, pese a la pésima temporada en MLS donde se ubican en el último lugar de la Conferencia Este. "Hoy es un equipo que está muy complicado en la tabla de posiciones, que está muy diezmado por las lesiones, diezmado por jugadores que están en la Selección pero que tiene las expectativas de los jugadores nuevos que van a venir, que son realmente muy pero muy importantes y que seguramente -añadido al lugar de privilegio al que se llegó en la Copa- esto nos permite hacer crecer -fundamentalmente en la parte anímica- a los futbolistas para tener un cierre de año más acorde a lo que se espera de este club", concluyó el Tata.