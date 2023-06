Tras el cierre de listas, Cristina Kirchner se reunió con Daniel Scioli en el Senado

La vicepresidenta Cristina Kirchner se reunió en el Senado con el embajador argentino en Brasil, Daniel Scioli. De esta manera, mantuvieron la charla presencial que habían acordado en una comunicación telefónica durante el domingo, luego de que se conociera la fórmula presidencial de Unión por la Patria, integrada por Sergio Massa y Agustín Rossi.

El encuentro se extendió por 40 minutos en el despacho de la exmandataria en la Cámara alta. Tras abandonar el edificio, el exgobernador bonaerense se mostró satisfecho con el diálogo desarrollado: "Fue una buena reunión, nunca he tenido problemas con ella. Es una persona con alto sentido de la responsabilidad".

Por su parte, Cristina Kirchner brindó su opinión en Twitter: "Hablamos mucho, con sinceridad y con el respeto de siempre. Me transmitió que su vocación es ayudar y colaborar como un compañero más, y me puso muy contenta cuando me contó que mañana Sergio Massa, el Ministro de Economía, lo va a recibir para abordar cuestiones vinculadas a la relación bilateral Argentina-Brasil".

Scioli arribó al país este miércoles, luego de acompañar al presidente Alberto Fernández en Brasil, donde participó de un acto por los 200 años de vínculo bilateral, en el que el jefe de Estado fue condecorado por su par brasilero, Lula da Silva, con la honra máxima de la diplomacia brasileña.

El funcionario había declinado su postulación presidencial el viernes, cuando se consensuó para las PASO una lista de unidad en el oficialismo, que ubicó al ministro de Economía, Sergio Massa, como precandidato y al jefe de Gabinete, Agustín Rossi, en el rol de vicepresidente.

El tuit de Cristina Kirchner sobre la reunión con Daniel Scioli

Luego de que vicepresidenta Cristina Kirchner contara que el domingo por la noche mantuvo una charla con Daniel Scioli, se conocieron los detalles de la conversación entre la vicepresidenta y el embajador de Brasil. Según reveló la periodista Nancy Pazos en Duro de Domar, el domingo por la noche Scioli llamó a Cristina y dijo que "lo usaron como un forro" y que nunca en 30 años de carrera política sintió "ese nivel de manoseo y de traición".