Se viene el Receso para algunos en la Liga Venadense !

En la primera división "A", se disputará la primera fecha de las revanchas, mientras que en la "B" se jugará la octava fecha de las vueltas. En cuanto a los equipos de nuestra ciudad, solamente el Sportsman estará presente en la competencia.

La Liga Venadense de Fútbol ha decidido otorgar un descanso este fin de semana a los equipos de la primera división "A", con excepción de Juventud Pueyrredon de Venado Tuerto y Atlético Elortondo, quienes jugarán sus respectivos partidos debido a sus compromisos en la Copa Santa Fe.

Por otro lado, en la segunda división se disputará la fecha normal tanto en la zona 1 como en la zona 2. El Sportsman se enfrentará al Defensores Talleres de Venado Tuerto, con la mira puesta en la zona de ascenso.

A continuación, se presenta el cronograma de partidos para los próximos encuentros:

Primera división "A" - Fecha 16 (1era de las revanchas):

Sábado, 15:30 hs: Juventud Pueyrredon vs Sportivo Sancti Spiritu

Domingo, 15:30 hs: Atlético Elortondo vs Teodelina FBC

Primera división "B" - Fecha 17 (8va de las revanchas) - Zona 1:

Sábado, 15:30 hs: Belgrano de Rufino vs Jorge Ñewbey de Rufino

Domingo, 15:30 hs: Independiente de Amenabar vs Sportivo Avellaneda

Domingo, 15:30 hs: Central Argentino vs Centenario

Domingo, 15:30 hs: Sportivo Ben Hur de Rufino vs PEF Matienzo de Rufino

Domingo, 15:30 hs: Sacachispa FBC vs Belgrano FBC de Sancti Spiritu

Primera división "B" - Fecha 17 (8va de las revanchas) - Zona 2 (todos los partidos el domingo a partir de las 15:30 hs):

Defensores Talleres vs Sportsman

Sportsman Carmelense vs Nueva Era

San Martin vs Ciudad Nueva

Deportivo Chapuy vs Nautico Melincue

Sportivo Maria Teresa vs Racing Club

¡Estaremos atentos al emocionante desarrollo de los próximos partidos en la Liga Venadense de Fútbol y seguiremos de cerca el desempeño de los equipos involucrados!