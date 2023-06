Cinco perlitas olvidadas de la despedida de Diego Armando Maradona

El sábado 24 de junio tendrá su partido despedida Maxi Rodríguez, en el Coloso Marcelo Bielsa, y el domingo 25 de junio se celebrará el de Juan Román Riquelme, en La Bombonera. Ante estos encuentros repletos de emoción para los hinchas y con la presencia de varias figuras, repasá cinco perlitas olvidadas de lo que fue el "adiós" a Diego Armando Maradona en 2001.

Cinco perlitas olvidadas de la despedida de Maradona

1. La silbatina a los ex-River presentes

En el partido despedida de Maradona hubo varios jugadores identificados con River que dijeron presente como Roberto Ayala, Pablo Aimar y Juan Pablo Sorín, que estarán también en la de Riquelme, y Diego Placente, que puede llegar a decir presente el domingo en La Bombonera. Marcelo Gallardo, Mono Burgos, Claudio Husaín, Eduardo Berizzo, Matías Almeyda y Julio Cruz fueron los que completaron la lista de los diez ex-River que estuvieron. Todos ellos, chiflados por los hinchas.

2. La increíble anécdota de Charly García con Maradona

“Me llamó Coppola y me invitó al palco. Me pasó a buscar y fui. En cuanto llegamos, Guillote me empezó a romper para que fuera a saludar a Diego al vestuario. Me quedé un rato con el Diez, y cuando salí, porque estaba por empezar el partido, me fui. Pero eso era un quilombo de gente y me perdí. Y en vez de salir a las plateas, terminé en el medio de la cancha. Y se vino abajo la Bombonera. 'Charly...Charly...'. Y yo no podía ser menos, así que levanté los brazos y saludé. A Coppola no lo vi más. Así que me quedé viendo el partido con la hinchada de Boca. Yo les avisé que era de River, pero los pibes tenían la mejor”.

3. Pelé, el invitado que silbó toda La Bombonera

Uno de los invitados al homenaje a Diego Armando Maradona fue Pelé, quien estuvo sentado en el palco oficial junto a Julio Grondona. Cuando salió a saludar, recibió silbidos de los cuatro costados de La Bombonera.

4. "Jugá con la de Boca", el pedido de toda La Bombonera

En la despedida de Maradona se jugó un encuentro entre la un equipo de la Selección Argentina contra otro del Resto del Mundo. De este modo, Diego inició el encuentro con la casaca albiceleste, pero ante el pedido del público de que jugara con la casaca azul y oro, el Pelusa no dudó: se quitó la camiseta del combinado argentino y jugó con la de Boca con el dorsal 10 y el nombre de Román.

5. El discurso final, con la camiseta de Riquelme

Una vez finalizado su encuentro homenaje, Maradona dio un emotivo discurso en el que inmortalizó la frase "Yo me equivoqué y pagué, pero la pelota no se mancha". Todos los presentes y, hasta incluso no necesariamente los que estuvieron allí porque trascendió todo, recuerdan aquellas palabras míticas de Diego, pero pocos detuvieron que la camiseta que tenía puesta era la de nada más ni nada menos que Riquelme, quien se despedirá este domingo en La Bombonera.