Mataron a un hombre que iba en bicicleta en la zona oeste de Rosario

Un hombre de 35 años fue asesinado de cinco tiros tiros este jueves a la tarde cuando se encontraba en las inmediaciones de pasaje Volta al 7110 (y México), en el barrio Godoy de la zona oeste de la ciudad.

Según trascendió, la víctima se trasladaba en bicicleta, el agresor de movilizaba a pie, y en el lugar de los hechos quedaron seis vainas servidas.

El deceso fue confirmado por personal del Sies y la zona del crimen fue preservado por personal policial.

Según el testimonio de un vecino "el barrio no es peligros. Hace muchos que vivo acá y nunca pasa nada así. Acá la situación no es como en otros barrios. Dicen que (la víctima) era del barrio, pero yo no sé".

Por su parte, una mujer que vive en la zona contó que "sentí los disparos. Este barrio está peligroso como todos pero esto no había sucedido nunca".

"Me asusté. Pensé que habían baleado el negocio. Me asomé y no vi a nadie. Después salí por el portón y vi que había una persona en el piso", concluyó.