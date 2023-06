Yanina Latorre enfrentó a Estefi Berardi en "LAM", quien abandonó el programa en vivo: “No vuelve nunca más”

Yanina Latorre y Estefi Berardi se volvieron a cruzar en " LAM", que no para de tener escándalos. Luego de estar involucrada en los supuestos chats privados que salieron a la luz de la separación entre Federico Bal y Sofía Aldrey, la panelista de Carmen Barbieri inició acciones legales contra quienes publicaron esta información y estalló el escándalo..

Todo empezó durante la última emisión de " LAM",la historia entre Bal y Aldrey, Estefi decidió levantarse de su asiento y dirigirse hacia el camarin, sosteniendo en su mano el termo y el mate. La ironía se hizo presente cuando Ángel de Brito comentó: "Se va a descomponer".

Sin embargo, el conductor no tardó en continuar con sus observaciones: "En realidad, todo esto comienza debido a su demanda contra Sofía. Aquí, en este mismo lugar, le habíamos preguntado a Estefi sobre esto porque ella había mencionado que la demandaría, argumentando que los chats presentados en su querella contra la exnovia de Fede Bal eran falsos".

En ese momento, Yanina Latorre tomó la palabra y compartió una información que le había transmitido su abogada, Elba Marcovecchio, ese mismo día. Con Estefi frente al espejo del baño, la angelita explicó: "Elbita me dijo que si los chats son verdaderos, y realmente lo son, entonces Estefi está presentando una denuncia falsa, ya que no se puede acudir a la Justicia denunciando algo que sabemos que es falso".

Mientras Latorre expresaba sus opiniones, la imagen de Estefi en el espejo se podía apreciar. Yanina no escatimó en críticas: "Esto es un espectáculo patético, y ella se escapó porque no puede enfrentar las consecuencias de sus actos". Además, no pudo evitar añadir una nota de sarcasmo: "Pobrecita, parece que está buscando atención de los medios". Como resultado final, se confirmó que Berardi no pertenece más a " LAM": “No, no vuelve más. Me dijeron que no vuelve más, no se va a despedir, dijo que le chupa un huevo”, aseguró De Brito.