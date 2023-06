La fecha 21 de la Liga Profesional: resultados, posiciones, promedios y goles

La pelota volvió a rodar desde este miércoles en la Liga Profesional de Fútbol y la fecha 21 tendrá muchos atractivos antes del fin de semana debido a que varios equipos adelantan sus partidos debido a que la semana que viene juegan la última fecha de la fase de grupos de la Copa Libertadores y la Copa Sudamericana.

La nueva jornada del fútbol argentino comenzó con el empate entre Estudiantes y San Lorenzo en la cuidad de La Plata, en tanto que mañana se presentarán Racing, River y Boca: la Academia recibirá a Barracas Central, el líder jugará en el Monumental ante Instituto y el Xeneize visitará a Godoy Cruz.

El sábado, Independiente enfrentará a Unión en la provincia de Santa Fe y Talleres de Córdoba, escolta de River, tendrá una visita de riesgo a Lanús.

Los resultados y los goles de la fecha 21 de la Liga Profesional

Estudiantes 1-1 San Lorenzo

PT 21m Santiago Ascacíbar (E)

ST 13m Adam Bareiro (SL)

Central Córdoba 0 - 0 Gimnasia

Jueves 22 de junio

17.00: TIGRE vs.VÉLEZ

18:00 RACING vs. BARRACAS CENTRAL

19.45: RIVER vs. INSTITUTO

21.45: GODOY CRUZ vs. BOCA



Viernes 23 de junio

19: HURACÁN vs. NEWELL’S

21.30: ARGENTINOS vs. DEFENSA Y JUSTICIA



Sábado 24 de junio

17: UNIÓN vs. INDEPENDIENTE

20:: LANÚS vs. TALLERES



Domingo 25 de junio

15.30: ARSENAL vs. PLATENSE

19.00: ROSARIO CENTRAL vs. COLÓN

20.30: SARMIENTO vs. ATLÉTICO TUCUMÁN



Lunes 26 de junio

20:00 BELGRANO vs. BANFIELD