River volverá a entrenarse este miércoles en el Monumental en una práctica en la que Martín Demichelis tendrá que definir el equipo para recibir a Instituto este jueves desde las 19.45 por la fecha 21 de la Liga Profesional en busca de seguir en lo más alto de la tabla. En la previa, la principal incógnita para el entrenador pasa por saber si inlcuye o no a Enzo Pérez.

El volante se recuperó esta semana de una sinovitis en la rodilla izquierda y volvió a entrenarse a la par de sus compañeros. Con eso, el técnico tendrá que resolver si lo incluye en el mediocampo junto a Rodrigo Aliendro para ser el eje o por el buen momento del equipo mantiene a Pablo Solari como segundo punta y el mendocino espera su chance. De no ser este jueves, el retorno del experimentado volante podría darse la semana que viene ante The Strongest cuando el equpo busque la clasificación a los octavos de final de la Copa Libertadores en casa. La otra opción es que salga un volante en la mitad de cancha para no perder el peso ofensivo, como podría ser Nacho Fernández.

Por otra parte, el que también podría regresar es Enzo Díaz, quien dejó atrás un esguince en su rodilla derecha que sufrió en Perú ante Sporting Cristal. De este modo, otra de las variantes que maneja es devolverle la titularidad en el lateral izquierdo, por lo que Milton Casco podría pararse por la derecha y el que dejaría el equipo es Andrés Herrera.

Por otra parte, esta semana el técnico también sumó alternativas porque David Martínez también se sumó a los trabajos tras superar una lesión que no le permite jugar desde octubre de 2022. A fines de febrero, el central fue operado de una tendinopatía rotuliana en su rodilla derecha. El problema había comenzado al término de 2022 pero tras recuperarse, recrudeció en su reincorporación a los entrenamientos.

En tanto, los que ya están a las órdenes del DT son Robert Rojas y Salomón Rondón tras participar de la fecha FIFA con las selecciones de Paraguay y Venezuela, respectivamente. Luego de la práctica, se dará a conocer la lista de convocados y el plantel quedará concentrado.

El once de River que se perfila para jugar contra Instituto

Franco Armani; Andrés Herrera o Enzo Díaz, Paulo Díaz, Leandro González Pírez, Milton Casco; Nicolás de la Cruz, Rodrigo Aliendro, Esequiel Barco, Nacho Fernández; Enzo Pérez o Pablo Solari y Lucas Beltrán.