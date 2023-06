Cristiano Ronaldo y su nueva marca histórica: “Yo no persigo récords, ellos me persiguen”

Cristiano Ronaldo logró este martes un nuevo hito en su exitosa carrera al saltar a la cancha entre Islandia y Portugal en Reikiavik, por la fase de clasificación para la Eurocopa 2024, que supone su partido número 200 con la selección de su país. El delantero recibió el reconocimiento justo antes del partido, cuando se le entregó una certificado con el récord y una camiseta de la selección enmarcada y con el dorsal 200. Además, el delantero estrella fue el autor del gol agónico para la victoria de su equipo. Sobre estas sensaciones habló el portugués.

“Jugar 200 partidos demuestra mi amor por este país, por nuestra selección y no es una coincidencia”, afirmó en la conferencia de prensa previo al cotejo con los escandinavos. “Por eso estoy muy orgulloso, quiero seguir jugando, quiero seguir haciendo feliz a mi familia, amigos y a todos los portugueses. Porque este ha sido un camino largo, pero no terminará pronto”, dijo asegurando que todavía le queda cuerda para seguir compitiendo en lo más alto.

Además agregó que seguirá en la Selección: “Siempre fue un sueño para mí y lo representaré hasta que crea que debo hacerlo. Mientras el entrenador, el presidente y yo lo creamos así. Seguiré viniendo porque para mí es un sueño”,.

Finalmente se refirió directamente a esta nueva marca histórica que consiguió: “Sé que hay algunos récords que me pertenecen. Como el que lidero los goles internacionales con mi selección. Y sé que tengo más récords, pero como suelo decir, sinceramente, y lo diré una vez más: yo no persigo los récords, los récords me persiguen a mí. Por eso estoy feliz y es mi motivación para seguir jugando”.

Los máximos goleadores a nivel de selecciones

CRISTIANO RONALDO (Portugal): 123 goles en 200 partidos

ALI DAEI (Irán): 109 en 149

LIONEL MESSI (Argentina): 103 en 175

MOKHTAR DAHARI (Malasia): 89 en 143

FERENC PUSKÁS (Hungría y España): 84 en 89

GODFREY CHITALU (Zambia): 79 en 111

HUSSEIN SAEED (Iraq): 78 en 137

PELÉ (Brasil): 77 en 92

ALI MABKHOUT (Emiratos Árabes Unidos): 76 en 92

SÁNDOR KOCSIS (Hungría): 75 en 68