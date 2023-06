Martín Palermo, el gran ausente en la despedida de Riquelme de Boca

Ya pasadas algunas horas desde que Juan Román Riquelme hiciera oficial ese partido despedida que los hinchas de Boca venían esperando desde que colgó los botines allí por 2015, poco a poco empiezan a relevarse todas las figuras que dirán presente en una noche del 25 de junio que seguramente quedará para siempre en la historia azul y oro. Pero también es cierto que, en paralelo a esa emoción por las estrellas que estarán, trascendió la mala noticia de que uno de los más esperados por todo el pueblo boquense no podrá pisar La Bombonera ese día: Martín Palermo.

El Titán, el otro máximo ídolo de La Ribera junto a Román, lamentablemente se perderá la última función de su ex-compañero según informó el presidente de Platense Sebastián Ordoñez en diálogo con Radio La Red: “Palermo no va a ir, no le dan los tiempos, porque jugamos el mismo día”.

Claro, el problema tiene que ver con que el Calamar, equipo dirigido por el histórico goleador de Boca, se medirá ese mismo domingo contra Arsenal en Sarandí (está pautado para las 15.30) y la logística para que pueda llegar a La Bombonera para la despedida de Riquelme parece sumamente complicada.

De esta manera, a no ser que haya un cambio de planes inesperado, los hinchas de Boca no podrán disfrutar una vez más de esa conexión goleador que supieron formar Riquelme y Palermo durante tantos años en el césped de Brandsen 805. Si bien es cierto -y confesado por ellos mismos- que su relación fuera de la cancha no era la mejor, se tienen un gran respeto mutuo y la idea era poder reencontrarse en La Bombonera como lo hicieron hace algunos meses con el Villarreal.

El elogio de Riquelme a Palermo en la presentación de su partido de despedida en Boca

El vicepresidente del Xeneize fue consultado por el gol preferido de su carrera y, entre risas, contestó: "No me acuerdo de ninguno". Después, explicó: "El de Cúcuta fue el gol más lindo de tiro libre para mí, porque fue el único que cuando patee ya sabía que era gol".

Sin embargo, segundos más tarde se refirió al Loco y se deshizo en elogios. "Los goles más lindos en este estadio los hizo Palermo, tuvimos la suerte nosotros de vivirlo desde adentro. Tuvimos mucha suerte de tener compañeros que nos hicieron las cosas muy fácil", sostuvo Riquelme.