Tenso momento en Fluminense: Felipe Melo, cara a cara con los barras

Después de lo que fue la derrota ante River por la Copa Libertadores, los fanáticos de Fluminense perdieron la paciencia con el equipo, se manifestaron en el entrenamiento y tuvieron un enfrentamiento con los jugadores, con Felipe Melo como principal apuntado.

La caída ante el Millonario se dio justo después de una dolorosa derrota en el clásico ante Flamengo, por la Copa Brasil. El Flu marcha quinto en el Brasileirao y solamente logró un punto en los últimos cuatro encuentros jugados. Así, los hinchas se cansaron y fueron a buscar al plantel a la puerta del entrenamiento

Felipe Melo fue filmado mientras era increpado por uno de los barras, a la salida del entrenamiento. Si bien el momento fue tenso, no pasó a mayores y el jugador pudo retirarse sin problemas. En los alrededores, los barras habían colgado pancartas criticando a varios futbolistas del plantel y al entrenador, Fernando Diniz, a quien señalaron por la gran cantidad de lesionados que tiene el equipo.

Fluminense y River, cerca de sellar sus clasificaciones en la Copa Libertadores

Al margen del mal momento, Fluminense sabe que está a un empate de clasificar a los octavos de final en la Copa Libertadores. El miércoles 27 de junio recibirá a Sporting Cristal y con tan solo sumar un punto, se meterá en la siguiente fase del certamen.

En simultáneo y desde el Estadio Monumental, River recibirá a The Strongest para intentar asegurar su clasificación a octavos. A diferencia de Fluminense, el Millonario sabe que necesita un triunfo para no depender de nadie. Por el contrario, si logra un empate, deberá esperar que Sporting Cristal no le gane a Fluminense en Brasil.