Agustín Rossi rompió el silencio tras su salida de Boca: "Yo me quería quedar"

Luego de una turbulenta salida de Boca en la que firmó un pre-contrato con Flamengo de Brasil para llegar libre en julio y antes jugó a préstamo en el Al-Nassr de Arabia Saudita -que resarció al Xeneize con un millón de dólares-, Agustín Rossi rompió el silencio y reveló detalles detrás de la negociación por su renovación que no terminó en buen puerto.

Rossi rompió el silencio tras su salida de Boca

En un diálogo con ESPN, Rossi destacó el apoyo de los hinchas de Boca durante la dura negociación por su renovación: “Lo que pasó con la gente no me lo esperaba la verdad. Que te ovacione toda La Bombonera, que griten ‘Rossi es de Boca y de Boca no se va’ en medio de un conflicto en el que la gente no tenía nada que ver, es una negociación en la que se puede o no llegar a buen puerto. Son circunstancias del fútbol. Sigo cruzándome hinchas de Boca y me dicen ‘te extrañamos, no te tendrías que haber ido’. Se dio así”.

“Yo a mi repre siempre le dije de buscar la manera, de seguir hablando… Yo me quería quedar. Hubo reuniones, hubo negociaciones. Siempre se le aclaró a Boca que, de no renovar, la idea era dejarle algo al club por todo lo que dio estos años. Vestir el buzo de Boca es lo máximo dentro del fútbol argentino. La mejor manera de terminar fue como terminó para no ocasionar ningún tipo de problemas y para que los que eran mis compañeros tengan un semestre tranquilo", agregó el arquero de 27 años que jugará en el Mengao desde julio.

Además, Agustín Rossi no descartó un posible regreso a Boca en el futuro: “Yo nunca le cierro la puerta a nadie. Lo que hizo la gente conmigo fue increíble y volver a sentir eso… Más de 50 mil personas apoyándote, algo inigualable”.

Cómo sigue el futuro de Rossi

Luego de su bajo rendimiento en Arabia, donde en sus primeros dos encuentros recibió cinco goles y lo llevó a perder su titularidad, el ex-arquero de Boca viajará a Brasil para sumarse al equipo de Jorge Sampaoli. El presidente del club brasileño, Rodolfo Landim, había reconocido en la previa del sorteo de la Copa Libertadores que esperaban su llegada: “Estamos esperando su llegada, es un gran arquero. Queríamos tenerlo antes. Salió de Boca y estamos esperando a que regrese. Va a llegar bien”, señaló el dirigente.

Agustín no había llegado a un acuerdo con la dirigencia comandada por Jorge Ameal y Juan Román Riquelme y decidió firmar un pre-contrato con el Fla, que tiene vigencia a partir del 1 julio de 2023 al 31 de diciembre de 2027. La final en Arabia entre Racing y Boca en enero, permitió que el jugador se quede a jugar a préstamo por seis meses en el Al-Nassr, que buscaba un reemplazante para el entonces lesionado David Ospina, para poder llegar con rodaje a tierras cariocas.