Se quedó encerrado en la terraza y mostró su insólita experiencia: “Caso muero”

El autor del viral explicó que subió a la parte alta del edificio para poder observar mejor el nuevo lugar donde vive. Santiago se mudó hace poco y no tenía mucho conocimiento sobre las instalaciones del lugar. Aprovechó el sol de una fría mañana, pero alguien cerró con el pasador de la puerta y lo dejó encerrado.



El usuario de TikTok “santiago.grt” publicó en la plataforma la increíble situación que vivió al quedarse encerrado en la terraza del edificio en uno de los días más fríos del año. Buscó diferentes formas para ingresar, pero al no encontrar ninguna manera, tomó una arriesgada decisión.

Según contó el usuario, cuando decidió retirarse de la terraza, no pudo abrir la puerta y comenzó a desesperarse. Golpeó el vidrio, pero nadie contestaba. Fue hasta la siguiente salida, pero también estaba trabada. “No quiero gritar, pero si no viene nadie en 5 minutos, voy a tener que hacerlo”, explicó.

El autor empezó a insultar tras no poder creer su mala suerte. Tras la frustración, decidió sentarse en una esquina a pensar cómo podría salir de allí. “Grité un poco, pero nadie contestó”, destacó. Mientras meditaba, observó una pequeña ventana, pero notó que no pasaba.

Sin embargo, luego de unos minutos descubrió un ventanal corredizo, el que no había notado antes. Se acercó e intentó empujarlo, pero no se movía. En un momento, intentó moverlo y logró abrirlo, no lo podía creer. Lo complicado fue salir por ese lugar. Este caía directamente a unas escaleras que estaban a gran altura. Se hizo valiente y saltó, aunque casi termina de la peor manera.

Una vez adentro, explicó que una señora había subido y lo dejó encerrado. Lo curioso fue que, según él, ella lo había visto a través del vidrio porque estaba frente a la puerta.

El video viral superó las 270 mil reproducciones y tiene casi 3 mil “Me Gusta”. Los usuarios de la plataforma no podían creer la insólita reacción y dejaron cientos de comentarios.

“¡Y llama por el celular!”, “grabar sí, llamar a la policía o alguien no”, “y si tenías la llave porque no abriste”, y “yo bajaría el switch de electricidad de todo el edificio, verás como suben de inmediato”, son algunas de las respuestas.