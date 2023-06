El próximo 22 de junio, se llevará a cabo una marcha en la ciudad para pedir justicia por Francisco Lionel, el bebé que perdió la vida en circunstancias aún no esclarecidas. La convocatoria surge a raíz de las declaraciones de Elías, el padre del pequeño, quien a través de las redes sociales ha solicitado apoyo y acompañamiento en la causa.

Elías expresó: "Hoy les escribo como un padre y como ciudadano, pido que me acompañen y me ayuden con esta causa, que se haga justicia por mi hijo, quien falleció debido a una enfermedad y no como algunos afirman, por muerte lactante".

La marcha partirá desde el inicio de la calle Belgrano y tendrá como destino final el hospital Gutiérrez. Está programada para las 17:00 hs y será la segunda movilización realizada en memoria del bebé, quien tristemente perdió la vida el pasado 26 de mayo a la temprana edad de tres meses.

El objetivo principal de la marcha es generar conciencia sobre la necesidad de esclarecer los hechos que rodearon la muerte de Francisco Lionel. El padre, en su mensaje, hace un llamado a todas las madres y padres para que se sumen a esta causa y se evite que situaciones similares vuelvan a repetirse en el futuro.

La comunidad se moviliza en busca de respuestas y justicia, exigiendo una investigación exhaustiva que arroje luz sobre los acontecimientos ocurridos. La convocatoria a la marcha ha despertado gran interés y se espera una amplia participación por parte de los ciudadanos comprometidos con este caso.

La voz de Elías, en su papel de padre y ciudadano, se alza en busca de la verdad y de medidas que eviten que tragedias como esta vuelvan a suceder. La marcha del 22 de junio se perfila como un espacio para reclamar justicia y para recordar a Francisco Lionel, cuya corta vida ha conmovido a toda la comunidad.

Las autoridades y los organismos competentes deberán tomar nota de este reclamo ciudadano y trabajar en pos de esclarecer las circunstancias que rodearon la muerte del bebé. La sociedad en su conjunto espera respuestas y confía en que se hará justicia en memoria de Francisco Lionel y en beneficio de futuras generaciones.