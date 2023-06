Lo que no se vio del debut de Bielsa en Uruguay

Uruguay venció 4-1 a Nicaragua, en lo que fue el debut soñado para Marcelo Bielsa como DT de la Celeste. En su estreno, el rosarino cumplió: no solo por la victoria y el buen juego que tuvo su equipo, sino que también porque dentro del campo actuó acorde a sus excentricidades.



TyCSports.com se hizo presente en el Estadio Centenario y pudo observar como el Loco pasó por diversos estadíos, en algunos casos contradictorios. Por momentos estuvo tranquilo, caminando por el corralito de manera cancina y su café habitual, pero en otros se salió de sus casillas dando indicaciones a sus jugadores.

Aunque más allá de lo futbolístico, desde el inicio hasta el final del primer tiempo, tanto Bielsa como sus ayudantes Pablo Quiroga y Diego Reyes tuvieron un partido aparte con el cuarto árbitro Braulio Machado, quien en reiteradas ocaciones los retó. ¿Por qué? Las razones son varias...



El juez brasileño, que estuvo pegado al banco de suplentes charrúa permanentemente, quería que el argentino no saliera de su zona, que diera órdenes, pero dentro porque entorpecía la labor del línea Danilo Manis. El problema no terminó ahí: los ayudantes del argentino, como no podía ser de otra manera, fueron bastante intensos en las indicaciones y en varios momentos estaban dándolas al borde del corralito en conjunto. Sí, eran tres personas que hablaban sin parar y eso a Machado no le gustó nada y fue varias veces al cruce.

En contrapartida, en cada gol de Uruguay aquella efusividad no existía, ya que tanto en el primero de Matías Arezo y el segundo de Rodrigo Zalazar, Bielsa ni se inmutó. Quiroga y Reyes, no obstante, sí festejaron con mucha gesticulación cada tanto marcado.

El rol que cumplieron ambos asistentes fue esencial en la dinámica de trabajo del entrenador, debido a que si este quería dar una orden a los futbolistas, primero se lo comunicaba a ellos y luego estos lo informaban. Sin dudas, fueron y serán el puente entre el DT y sus dirigidos.

En más de una ocasión, cuando el partido tenía alguna pausa, se los vio charlando -ahí se sumaba el colaborador Lucas Oubiña- con algunos de los jugadores indicándoles qué tenían que hacer y cómo, mientras a lo lejos se observaba a un Bielsa pensativo, mirando la situación.

De igual manera, si el surgido en Newell's quería decirle algo a un futbolista en particular, lo hacía. Lo sufrió Brian Rodríguez, el 10 de Uruguay, a quien el Loco le pedía incansablemente que se acercara a la mitad de la cancha para asociarse con sus compañeros. Por momentos, el jugador del América de México lo hacía, pero en otros no y ahí aparecía el reproche de Bielsa, quien con sus gestos le marcaba que fuera más dinámico con la pelota y que se moviera con rapidez para generar espacios, dos características usuales en sus equipos.

Ya en el segundo tiempo, con el marcador 3-0 gracias al gol justamente de Rodríguez, hizo su primer cambio. Thiago Borbas ingresó por Arezo, pero antes de eso tuvo una charla breve, pero intensa con el DT, que le marcó cada función que tenía que cumplir dentro del campo de juego. El rosarino lo hizo con su fiereza habitual al manifestarle qué quería que pasara en la cancha: su pupilo lo cumplió, siendo la carta más peligrosa en ofensiva del local en el complemento.

Al final del encuentro, Uruguay se perdió varias oportunidades para ampliar el resultado y eso a Bielsa lo tenía intranquilo. Era tal la impaciencia, que cuando Zalazar anotó el 4 a 0, el Loco se sacó la bronca: le dio una piña al aire con su puño izquierdo cerrado. Sin embargo, tras eso volvió a su tranquilidad de siempre, con la cabeza gacha y caminando lentamente.

A sus 67 años, Bielsa comenzó su tercera experiencia en una Selección -la primera, con Argentina entre 1999 y 2004, y la segunda, con Chile entre 2007 y 2011-. La verdad, que a pesar de que pasaron más de tres décadas de su estreno como DT, sigue igual que siempre: más flaco que en otras épocas, sí, pero con gesto adusto, sus anteojos fijos y esa postura futbolera-pasional por lo que hace.