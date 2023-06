Scaloni, sobre Messi a Inter Miami y su posible ausencia en el Mundial: "Es muy prudente y no vende humo"

Qué dijo Scaloni sobre la llegada de Messi al Inter Miami y su "último Mundial"

"Estoy contento de que haya decidido irse a jugar a un club y a una ciudad que lo va a tratar de maravilla, va a estar bien y feliz jugando al fútbol, que es lo que todos queremos. Más allá de la liga o el país que sea, lo importante es que se sienta bien y ahí va a tener las condiciones para que la pueda pasar bien, que de eso se trata, se lo ha ganado y lo tiene bien merecido", declaró Scaloni sobre la llegada de Lionel Messi al Inter Miami de Estados Unidos.

"Creo que jugué mi último Mundial con la Selección Argentina", fue la frase que repitió Messi en un medio chino y volvió a revolucionar todo. Al respecto, Scaloni fue contundente: "Me parece muy prudente, de un tipo que no vende humo y no miente. La realidad es que va a ir viendo y, por cómo se vaya encontrando, vamos a ir decidiendo y es lo lógico. Falta tanto para el Mundial que pensar más allá no tiene sentido. Como es muy prudente, dice eso y me parece muy lógico. Con el paso del tiempo veremos si se va encontrando bien y si tiene ganas, que es lo importante. Jugar al fútbol sabrá hoy y dentro de diez años, eso es evidente".

Cuánto jugará Messi ante Australia

Un periodista local le consultó cuánto tiempo tiene pensado poner a Messi en el amistoso ante los Socceroos. "En principio, todo el partido. Pero veremos. Conmigo jugó siempre", sentenció Scaloni.