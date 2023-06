Ante Nicaragua, en el Estadio Centenario, Marcelo Bielsa hará su debut como seleccionador de Uruguay y Montevideo está convulsionada. En particular lo está Parque Miramar, barrio que eligió el rosarino para vivir en suelo charrúa durante los próximos tres años -su contrato finaliza junto con el Mundial 2026-.

El barrio privado queda en el departamento de Canelones, en el límite con la ciudad capital, y su elección no es al azar: a diferencia de sus experiencias anteriores en Argentina y en Chile, donde prefirió residir en los respectivos predios de las federaciones nacionales -el predio de Ezeiza y el complejo Juan Pinto Durán en Santiago, respectivamente-, el Loco optó por estar más cerca de la gente.

En ese sentido, TyCSports.com viajó hasta Parque Miramar y dialogó con algunas de las personas que allí habitan. Cristian, de 19 años, sostuvo: “Es una emoción que esté acá. Si lo veo le pediría alguna foto, pero después me dará vergüenza. Va a chocar verlo acá, pero luego habrá que dejarlo tranquilo”.

Bielsa no sale mucho de su casa, según cuentas vecinos y comerciantes, pero algunos tuvieron la suerte de verlo caminar o realizando alguna actividad física. “Un buen técnico como él, que esté en nuestro barrio es especial ya que acá gusta mucho el fútbol. Viven futbolistas de Peñarol y Nacional y se junta mucha gente. No me quiero imaginar con su llegada”, afirmó Rodrigo, también de 19 años.

Parque Miramar, según el sitio oficial del barrio, es un “espacio de convivencia, seguro, conectado, limpio y ordenado para sus habitantes con implementaciones tecnológicas de vanguardia”. Está calificado como “el primer barrio Smart de Uruguay” y cuenta con numerosos espacios verdes y vegetación.

El mismo tiene dos puntos claves para que el técnico lo seleccionara: se encuentra a 15 kilómetros del Complejo Celeste de la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF) y también tiene cercanía con Carrasco (3,6 km), lugar muy ponderado por él en su conferencia de presentación, el miércoles 17 de mayo.



“Un día vine a pasar un fin de semana con mi esposa y nos fuimos quedando como dos meses. Un día le dije para ir a Carrasco a pasar el día y a la vuelta volvemos en transporte público. Vinimos en transporte público, estaba repleto, el viaje duró 45 minutos y se produjeron un montón de episodios que pusieron a prueba la civilidad de las personas que iban a arriba del micro. Quedamos impresionados con la generosidad de la gente”, había dicho Bielsa.

Otro vecino del barrio, Ricardo (59 años) aseguró: “Su llegada al barrio me parece bárbara. Es un tipo muy educado, puede ser un buen vecino”. Y añadió: “Va a ser algo normal. Nadie lo va a invadir ni acosar. Quizás algún niño, pero detalles menores. Acá es todo normal, va a vivir tranquilo”.

Cuánto cuesta vivir en el barrio que eligió Bielsa en Uruguay

Los alquileres son muy variados en este exclusivo lugar rodeado por lagos. Entre las opciones más baratas están monoambientes de 32 metros cuadrados desde 650 dólares al mes.

Existen otras opciones, como casas de más de 100 metros cuadrados, tres dormitorios y dos baños desde 40.000 pesos (aproximadamente 1.000 dólares) en adelante. Entre los precios más caros, un apartamento de 234 metros cuadrados, cuatro dormitorios y tres baños puede llegar a costar 7.000 dólares al mes.