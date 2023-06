En días en que River festeja por el presente (puntero en la Liga y acomodado para avanzar de fase en la Copa Libertadores) sin dejar de apostar por el futuro (a las flamantes refacciones en el Monumental le sumó la adquisición de un predio a pocos metros del estadio), los más memoriosos y detallistas de la historia roja y blanca recordaron un dato desconocido: en los nuevos terrenos del club, anunciados este lunes, fue donde Lionel Messi se probó para sumarse a las divisiones inferiores.



Ocurrió en 2000 cuando Messi, de 13 años, acababa de terminar su paso por las infantiles de Newell’s. Ante la decisión del club rosarino de no pagarle más el tratamiento que necesitaba para activar las hormonas de crecimiento –que costaban 1.000 dólares mensuales-, la familia del futuro crack empezó a buscar alternativas.

Antes de acordar con el Barcelona, Messi tuvo una prueba en River que, se sabe, terminaría con la decisión de los dirigentes de no contratarlo. Lo que nunca terminó de quedar claro es dónde había sido ese ensayo. Algunos dicen en las canchas de Ciudad Universitaria, enfrente al Monumental. Otros, en Defensores de Belgrano. Pero un documental emitido en 2008 por la televisión española ubica a ese día en el que Messi pudo haberse convertido en jugador de River en otra geografía: en los flamantes terrenos del club, pertenecientes entonces a la Armada y lindantes con el Liceo Naval.

El programa, el mítico Informe Robinson –presentado por el ex futbolista inglés Michael Robinson, fallecido en 2020-, trató sobre el “Messi antes del Barcelona”. Con la participación de los padres, Celia y Jorge, la relación entre el futuro genio y River ocupó dos minutos de los 30 que dura el documental. Primero habló la mamá en referencia a la decisión de Newell’s de dejar de pagar el tratamiento médico que su hijo necesitaba. “Entonces llegó la oportunidad de llevarlo a River, pero lo llevamos con el fin que River se pudiese hacer cargo de la vacuna”, aseguró Celia.

A continuación, el relato siguió con una voz en off, que sostuvo: “Jorge y Lionel viajaron a Buenos Aires y acudieron a una prueba de River Plate en unos campos cercanos al Monumental”. Y entonces aparecen, una y otra vez, diferentes tomas de la cancha en la que Messi se probó allá en 2000, la misma que River mostró en sus redes sociales como nuevo predio del club: tiene una tribuna de tablones en un lateral y está rodeada por una pista de atletismo. Quienes circulen por la avenida Cantilo pueden verla a su mano derecha 800 metros después del Monumental, casi cuando comienza la General Paz.

Siempre con imágenes de ese terreno, Jorge continúa el hilo de la narración de aquel día: “Se formó una fila de jugadores que estaban a prueba y, como vieron que era el más chiquito, le dijeron ‘ponte ahí, último’. Empezaron a entrar los chicos, a probarse, y Leo seguía último. Le dije ‘decile que te pongan que va a terminar’ y el encargado se dio vuelta, lo miró, le dijo ‘¿De qué jugás?’. ‘De media punta, enganche’, le habrá dicho Leo, y ahí entró”.

Siguió Jorge: “Pasaron dos minutos hasta que recibió la pelota. Hizo dos o tres cosas que para nosotros eran normales pero para el que tomaba la prueba, no: se dio vuelta y preguntó a los que estábamos ahí ‘¿Quién es el padre?’. ‘Soy yo’, le respondí. Me dijo que lo querían, le expliqué que tenían que hablarlo con Newell’s y me respondió que ‘No, nos van a pedir dinero’. En definitiva cayó en saco (un modismo español de decir “fue inútil)”.

La voz en off de Informe Robinson, entonces, dice “River no quiso negociar el pase de Leo y cada vez parecía más claro que en Argentina no había solución”. El siguiente paso, claro, fue Barcelona. Y entonces el guión hace un juego con los aviones que pasan por encima del nuevo predio de River –y a un costado del Monumental- rumbo al Aeroparque porteño, pero esta vez hacia Europa.

River, según anunció este lunes, construirá seis canchas para sus divisiones inferiores. Tal vez haya efecto contagio: el mejor del mundo ya pisó ese terreno.